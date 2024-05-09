Сирена прервала открытие памятника погибшим на Камышитовом заводе белгородцам

Вчера, 8 мая, на Камышитовом сквере состоялось открытие памятника заживо сожжённым на заводе белгородцам: трагедия случилась в феврале 1942 года. Историю случившегося восстанавливали историки, следователи и краеведы, а над созданием памятника трудилась большая группа архитекторов и скульпторов.