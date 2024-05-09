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Памятник жертвам трагедии на Камышитовом заводе

Сирена прервала открытие памятника погибшим на Камышитовом заводе белгородцам

9 мая 2024, 08:53
Фото: страница Валентина Демидова
Памятник жертвам трагедии на Камышитовом заводе

В Белгороде под звуки сирены открыли памятник заживо сожжённым жертвам фашизма

Открытие мемориала и сквера состоялось вчера, 8 мая, в преддверии Дня Победы. На церемонии присутствовали жители региона, губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.

Вчера, 8 мая, на Камышитовом сквере состоялось открытие памятника заживо сожжённым на заводе белгородцам: трагедия случилась в феврале 1942 года. Историю случившегося восстанавливали историки, следователи и краеведы, а над созданием памятника трудилась большая группа архитекторов и скульпторов.

Глава региона отметил, что во время проведения церемонии открытия, над регионом зазвучала сирена, предупреждающая о ракетной опасности.

Сегодня во время торжественной церемонии открытия Камышитового сквера и исполнения песни «С чего начинается Родина» над Белгородом вновь прозвучал сигнал ракетной опасности. Но как бы ни пытался враг, он никогда не сможет добиться своей цели — белгородцев не запугать. После отмены сигнала мы завершили церемонию и почтили память о каждом из тех, кто был зверски убит фашистскими извергами.
Вячеслав Гладков

В конце церемонии открытия белгородцы возложили к памятнику цветы и свечи, почтив память погибших много лет назад рабочих, детей и пенсионеров.

Памятник жертвам трагедии на Камышитовом заводеПамятник жертвам трагедии на Камышитовом заводе
Памятник жертвам трагедии на Камышитовом заводеПамятник жертвам трагедии на Камышитовом заводе
Памятник жертвам трагедии на Камышитовом заводеПамятник жертвам трагедии на Камышитовом заводе
Памятник жертвам трагедии на Камышитовом заводеПамятник жертвам трагедии на Камышитовом заводе
Камышитовый скверКамышитовый сквер
Памятник жертвам трагедии на Камышитовом заводе
Фото: страница Валентина Демидова
Стала известна дата открытия мемориала в память о погибших на Камышитовом заводе
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#Александра Склярова#Памятник#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Камышитовый завод#Ракетная опасность
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