Сирена прервала открытие памятника погибшим на Камышитовом заводе белгородцам

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Вчера, 8 мая, на Камышитовом сквере состоялось открытие памятника заживо сожжённым на заводе белгородцам: трагедия случилась в феврале 1942 года. Историю случившегося восстанавливали историки, следователи и краеведы, а над созданием памятника трудилась большая группа архитекторов и скульпторов.
Глава региона отметил, что во время проведения церемонии открытия, над регионом зазвучала сирена, предупреждающая о ракетной опасности.
Сегодня во время торжественной церемонии открытия Камышитового сквера и исполнения песни «С чего начинается Родина» над Белгородом вновь прозвучал сигнал ракетной опасности. Но как бы ни пытался враг, он никогда не сможет добиться своей цели — белгородцев не запугать. После отмены сигнала мы завершили церемонию и почтили память о каждом из тех, кто был зверски убит фашистскими извергами.
Вячеслав Гладков
В конце церемонии открытия белгородцы возложили к памятнику цветы и свечи, почтив память погибших много лет назад рабочих, детей и пенсионеров.