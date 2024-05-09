Украинский дрон обстрелял домовладение белгородцев

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Днём 9 мая под огнём украинского дрона-камикадзе оказался частный дом в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате взрыва повреждения получил фасад домовладения и два легковых автомобиля.
По известной информации, из мирных жителей никто не пострадал.
На месте работают оперативные службы.
Отметим, что со стороны Украины также обстреляли село Новопетровка Валуйского округа: пострадавших нет, но разрушения выявили в детском саду, одном коммерческом объекте, ЛЭП и шести частных домах.
Также сегодняшней ночью под огонь ВСУ попали Белгород и Белгородский район: пострадали 11 человек, есть разрушения. Система ПВО сбила на подлёте к городу 15 снарядов РСЗО «Вампир».