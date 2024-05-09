Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Дрон-камикадзе атаковал дом в Белгородской области

Украинский дрон обстрелял домовладение белгородцев

9 мая 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney

Дрон-камикадзе атаковал дом в Белгородской области

ВСУ атаковали село в Шебекинском округе. Никто не пострадал, но в частном доме зафиксировали разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Днём 9 мая под огнём украинского дрона-камикадзе оказался частный дом в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате взрыва повреждения получил фасад домовладения и два легковых автомобиля.

По известной информации, из мирных жителей никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы.

Отметим, что со стороны Украины также обстреляли село Новопетровка Валуйского округа: пострадавших нет, но разрушения выявили в детском саду, одном коммерческом объекте, ЛЭП и шести частных домах.

Также сегодняшней ночью под огонь ВСУ попали Белгород и Белгородский район: пострадали 11 человек, есть разрушения. Система ПВО сбила на подлёте к городу 15 снарядов РСЗО «Вампир».

ВСУ обстреляли здание детского сада в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Атака ВСУ продолжается: над Белгородской областью сбили четыре БПЛАВ День Победы ВСУ ударили по Белгородской области «вампирами»Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область в День Победы
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Больше десяти человек? Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
Сегодня, 11:55
ВСУ обстреляли здание детского сада в белгородском приграничье
Сегодня, 12:20
Как будут работать аграрии после трагедии с сотрудниками «Агро-Белогорья»?
Вчера, 15:58
Новые разрушения обнаружили после обстрела Белгорода в День Победы
Сегодня, 12:03
В День Победы ВСУ ударили по Белгородской области «вампирами»
Сегодня, 07:17
Встреча спустя года: белгородец удивил своего юного сына возвращением из зоны СВО
Сегодня, 12:47
"