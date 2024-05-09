Сколько белгородцев появилось на свет в День Победы?

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В День Победы, 9 мая 1945 года, в Белгородской области родилось 38 детей, из них 21 мальчик и 17 девочек. Свидетельства о рождении в этот день выдали 26 юным белгородцам. В тот день детей чаще называли Любовью и Николаем.
Всего в День Победы с 1945 года по 2024 год родилось 2036 мальчиков и 1933 девочки. В этот день на свет чаще появлялись Николаи, Александры, Сергеи — среди мальчиков, а также Виктории, Татьяны и Валентины — среди девочек.
Отметим, что с начала 2024 года в регионе появились на свет малыши с необычными именами Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, Ивар и Богдана.