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Published Сегодня, 13:07

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9 мая 1945 года в Белгородской области родилось 38 детей

Сколько белгородцев появилось на свет в День Победы?

9 мая 2024, 13:07
Фото: 1MI

9 мая 1945 года в Белгородской области родилось 38 детей

В Белгородской области за все годы, начиная с 1945, 9 мая родилось 3969 детей. Статистикой рождения малышей на День Победы поделились в региональном управлении ЗАГСа.

В День Победы, 9 мая 1945 года, в Белгородской области родилось 38 детей, из них 21 мальчик и 17 девочек. Свидетельства о рождении в этот день выдали 26 юным белгородцам. В тот день детей чаще называли Любовью и Николаем.

Всего в День Победы с 1945 года по 2024 год родилось 2036 мальчиков и 1933 девочки. В этот день на свет чаще появлялись Николаи, Александры, Сергеи — среди мальчиков, а также Виктории, Татьяны и Валентины — среди девочек.

Отметим, что с начала 2024 года в регионе появились на свет малыши с необычными именами Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, Ивар и Богдана.

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