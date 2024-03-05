В ЗАГС — с переводчиком: как создать семью с иностранцем

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Напомним, гражданка Демократической Республики Конго нарушила миграционное законодательство РФ. Она должна была уехать из России после истечения срока пребывания, но этого не сделала. Дело дошло до Белгородского районного суда. Но выяснилось, что иностранка вышла замуж за белгородца. Поэтому из страны её не депортировали, но назначили штраф в 2000 рублей.
Чтобы узнать, сколько всего в Белгородской области было зарегистрировано браков с иностранцами, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство. Однако из их ответа следует, что в обязанности областного ЗАГСа не входит ведение учёта количества зарегистрированных браков с гражданами иностранных государств.
Однако на вопрос о том, какие документы нужно предоставить, чтобы зарегистрировать брак с иностранным гражданином, нам ответили:
Власти отметили, что все документы, которые подаются в ЗАГС, должны быть переведены на русский язык и заверены нотариально. А во время церемонии регистрации брака, если иностранный гражданин не владеет русским языком, должен присутствовать дипломированный переводчик.