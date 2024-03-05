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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В белгородском ЗАГСе рассказали о нюансах брака с иностранцем

В ЗАГС — с переводчиком: как создать семью с иностранцем

5 марта 2024, 07:23
Фото: 1MI

В белгородском ЗАГСе рассказали о нюансах брака с иностранцем

Не так давно стало известно, что гражданке Конго удалось избежать выдворения за пределы России, поскольку она вышла замуж за белгородца. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько ещё подобных браков было заключено в регионе, а также сколько иностранцев депортировали.

Напомним, гражданка Демократической Республики Конго нарушила миграционное законодательство РФ. Она должна была уехать из России после истечения срока пребывания, но этого не сделала. Дело дошло до Белгородского районного суда. Но выяснилось, что иностранка вышла замуж за белгородца. Поэтому из страны её не депортировали, но назначили штраф в 2000 рублей.

Чтобы узнать, сколько всего в Белгородской области было зарегистрировано браков с иностранцами, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство. Однако из их ответа следует, что в обязанности областного ЗАГСа не входит ведение учёта количества зарегистрированных браков с гражданами иностранных государств.

Однако на вопрос о том, какие документы нужно предоставить, чтобы зарегистрировать брак с иностранным гражданином, нам ответили:

  • совместное заявление лиц, вступающих в брак;
  • документы, удостоверяющие личности;
  • документ, который подтверждает прекращение предыдущего брака;
  • документ о семейном положении иностранца, выданный компетентным органом иностранного государства.

Власти отметили, что все документы, которые подаются в ЗАГС, должны быть переведены на русский язык и заверены нотариально. А во время церемонии регистрации брака, если иностранный гражданин не владеет русским языком, должен присутствовать дипломированный переводчик.

Из Белгорода за пределы России в 2023 году выдворили 27 иностранцев
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#Белгородская область#Мигранты#Административная ответственность#Россия#Иностранцы#Эксклюзив#Выдворение#Депортация#Миграционное законодательство#Правонарушения#Белгород#Кристина Семенчук
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