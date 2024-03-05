В ЗАГС — с переводчиком: как создать семью с иностранцем

Напомним, гражданка Демократической Республики Конго нарушила миграционное законодательство РФ. Она должна была уехать из России после истечения срока пребывания, но этого не сделала. Дело дошло до Белгородского районного суда. Но выяснилось, что иностранка вышла замуж за белгородца. Поэтому из страны её не депортировали, но назначили штраф в 2000 рублей.