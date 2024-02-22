Белгородская земля в собственности иностранцев: иски по отчуждению попали в суд

С запросом мы также обратились в региональную прокуратуру. В ведомстве нам сообщили, что в 2022 году в суды прокуроры предъявили 10 исков, которые касаются отчуждения земельных участков, владельцами которых являются иностранцы. В 2023 году было 18 исков, а в 2024 году подобные иски не направлялись.