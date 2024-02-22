Белгородская земля в собственности иностранцев: иски по отчуждению попали в суд

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По закону иностранные граждане не могут иметь в собственности земельные участки, расположенные на приграничных территориях. По указу президента к этим территориям относятся земли в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском округах и Белгороде.
Чтобы выяснить, сколько иностранцев являются собственниками земельных участков в Белгородской области, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в Росреестр. Но отвечать на заданные вопросы в ведомстве отказались, отметив, что запрашиваемая информация «может быть рассмотрена как аналитическая, полученная на основании сведений, содержащихся в ЕГРН». Поэтому Росреестр посоветовал обратиться в «Роскадастр» и получить за деньги сведения там.
С запросом мы также обратились в региональную прокуратуру. В ведомстве нам сообщили, что в 2022 году в суды прокуроры предъявили 10 исков, которые касаются отчуждения земельных участков, владельцами которых являются иностранцы. В 2023 году было 18 исков, а в 2024 году подобные иски не направлялись.
В ведомстве также добавили, что по 13 делам суды иски удовлетворили. В рамках трёх дел иностранцы получили гражданство РФ, а по четырём делам иностранцы произвели отчуждение земельных участков самостоятельно гражданам РФ.
На сегодняшний день на рассмотрении областной прокуратуры находятся более 800 материалов дел по отчуждению земли у иностранцев. В основном, это граждане государств ближнего зарубежья.