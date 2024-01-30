У иностранца в Белгородском районе принудительно отобрали участок, а дом оставили

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В ходе судебного процесса суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Белгородского района. Заявление касалось возложения на ответчика обязанности по отчуждению земельного участка и жилого дома, которые находятся на приграничной территории, путём проведения публичных торгов.
Из материалов дела следует, что ответчик является иностранцем. В 2021 году он стал собственником земельного участка и жилого дома, которые расположены в селе Весёлая Лопань Белгородского района. Это имущество он унаследовал после смерти жены.
Оспариваемые недвижимые объекты не были отчуждены ответчиком в течение года с момента возникновения его права собственности на это имущество. Но по закону иностранные граждане не могут иметь в собственности земельные участки, расположенные на приграничных территориях. В списке муниципалитетов и Белгородский район.
В законе также прописано, что собственники имущества, которое не может принадлежать им по закону, обязаны в течение года с момента возникновения права собственности осуществить его отчуждение, если другое не установлено законом.
При этом закон не запрещает нахождение в собственности иностранных граждан зданий и сооружений, расположенных на арендуемых ими земельных участках, включая те, которые входят в состав приграничных территорий.
Суд учёл нормы закона и удовлетворил требование истца о принудительном отчуждении земельного участка, с передачей ответчику полученной суммы за вычетом затрат на отчуждение имущества. Однако в принудительном отчуждении жилого дома, который находится на спорном земельном участке, суд отказал.