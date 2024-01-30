У иностранца в Белгородском районе принудительно отобрали участок, а дом оставили

Оспариваемые недвижимые объекты не были отчуждены ответчиком в течение года с момента возникновения его права собственности на это имущество. Но по закону иностранные граждане не могут иметь в собственности земельные участки, расположенные на приграничных территориях. В списке муниципалитетов и Белгородский район.