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У иностранца в Белгородском районе принудительно отобрали участок, а дом оставили

У иностранца в Белгородском районе принудительно отобрали участок, а дом оставили

30 января 2024, 13:31
Фото: 1MI
Иск подал прокурор района. Суд отобрал участок у иностранного гражданина, а вот в принудительном отчуждении жилого дома отказал. Дело рассматривали в Белгородском районном суде.

В ходе судебного процесса суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Белгородского района. Заявление касалось возложения на ответчика обязанности по отчуждению земельного участка и жилого дома, которые находятся на приграничной территории, путём проведения публичных торгов.

Из материалов дела следует, что ответчик является иностранцем. В 2021 году он стал собственником земельного участка и жилого дома, которые расположены в селе Весёлая Лопань Белгородского района. Это имущество он унаследовал после смерти жены.

Оспариваемые недвижимые объекты не были отчуждены ответчиком в течение года с момента возникновения его права собственности на это имущество. Но по закону иностранные граждане не могут иметь в собственности земельные участки, расположенные на приграничных территориях. В списке муниципалитетов и Белгородский район.

В законе также прописано, что собственники имущества, которое не может принадлежать им по закону, обязаны в течение года с момента возникновения права собственности осуществить его отчуждение, если другое не установлено законом.

При этом закон не запрещает нахождение в собственности иностранных граждан зданий и сооружений, расположенных на арендуемых ими земельных участках, включая те, которые входят в состав приграничных территорий.

Суд учёл нормы закона и удовлетворил требование истца о принудительном отчуждении земельного участка, с передачей ответчику полученной суммы за вычетом затрат на отчуждение имущества. Однако в принудительном отчуждении жилого дома, который находится на спорном земельном участке, суд отказал.

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#Белгородский район#Жилой дом#Муниципалитеты#Земельный участок#Прокурор#Белгород#Кристина Семенчук#Иностранные граждане#Приграничные территории#Право собственности
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