Тело нашли во дворе: под Белгородом иностранец убил женщину обухом топора

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По версии следствия, 49-летний гражданин Республики Кыргызстан вечером 8 ноября выпивал со своей сожительницей в доме в одном из сёл Корочанского района.
В это время между ним и 43-летней женщиной случился конфликт на бытовой почве. Мужчина не смог сдержать себя в руках и побил возлюбленную руками и ногами по голове и туловищу. Он также нашёл топор и ударил потерпевшую обухом по голове.
Женщина от полученных травм скончалась на месте. Её тело на следующий день обнаружили во дворе дома.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемого задержали и поместили под стражу. В настоящий момент следователи выясняют подробности произошедшего.