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Топор

Тело нашли во дворе: под Белгородом иностранец убил женщину обухом топора

13 ноября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Топор

СК предъявил обвинение иностранцу из-за убийства белгородки

Трагедия произошла 8 ноября в одном из сёл Корочанского района. Сожители выпивали дома, когда между ними началась ссора. Обвиняемый побил свою возлюбленную, а затем ударил по голове обухом топора. Женщина скончалась на месте, сообщает региональный следком.

По версии следствия, 49-летний гражданин Республики Кыргызстан вечером 8 ноября выпивал со своей сожительницей в доме в одном из сёл Корочанского района.

В это время между ним и 43-летней женщиной случился конфликт на бытовой почве. Мужчина не смог сдержать себя в руках и побил возлюбленную руками и ногами по голове и туловищу. Он также нашёл топор и ударил потерпевшую обухом по голове.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Её тело на следующий день обнаружили во дворе дома.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемого задержали и поместили под стражу. В настоящий момент следователи выясняют подробности произошедшего.

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#Белгородская область#Убийство#Иностранец#Корочанский район#Топор#Убийство женщины#Белгород#Александра Склярова
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