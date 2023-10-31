Белгородца осудили за 36 эпизодов сексуального насилия над юной падчерицей

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
По известным данным, белгородец на протяжении трёх лет насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу — за это время было совершено около 36 эпизодов насилия. Житель Грайворонского округа бил девочку и угрожал убить, когда её мать уходила на работу или в больницу. Суд установил, что пострадавший ребёнок не мог скрыться от домогательств мужчины, так как жил с ним в одном доме.
Каждый раз девочка подвергалась психическому и физическому насилию. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у юной белгородки развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Его степень квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Суд признал мужчину виновным в совершении 36 эпизодов преступлений по части 4 и части 3 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста, нанёсшие тяжкий вред здоровью и сопровождаемые угрозой убийством.
Изначально ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы на два года в колонии строгого режима. Однако апелляционным определением Белгородского областного суда наказание усилили до 19 лет лишения свободы с ограничением до двух лет в исправительной колонии строгого режима.
Кроме этого, мужчина должен выплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.