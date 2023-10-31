Белгородца осудили за 36 эпизодов сексуального насилия над юной падчерицей

По известным данным, белгородец на протяжении трёх лет насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу — за это время было совершено около 36 эпизодов насилия. Житель Грайворонского округа бил девочку и угрожал убить, когда её мать уходила на работу или в больницу. Суд установил, что пострадавший ребёнок не мог скрыться от домогательств мужчины, так как жил с ним в одном доме.