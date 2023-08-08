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Иностранец два месяца жил в пункте временного размещения под видом шебекинца

8 августа 2023, 08:39
Фото: 1MI
Замгубернатора Белгородской области Ольга Медведева рассказала, что мужчина не смог назвать ни одной улицы в Шебекино, где он снимал жильё.
Сюжет
Пвр

По словам чиновницы, жалобы на выселение из ПВР были, но иногда эти жалобы были лукавые. К примеру, недавно из одного из ПВР выселили мужчину.

Стали разбираться — он гражданин другой страны, но утверждал, что снимал в Шебекино квартиру. Подтвердить это он не мог и даже не мог назвать ни одной улицы, ни одного дома в Шебекино и сказать, где он снимал. Скорее всего, под шумок, когда люди массово заезжали в ПВР, он тоже заехал и проживал там с июня.
Ольга Медведева

Прокомментировала Медведева и ситуацию с молодой парой, о которой мы писали ранее. Чиновница отметила, что молодые люди зарегистрированы в разных местах, домовладения не пострадали: «Мы снимали жильё».

Не могут назвать, какое жильё снимали. Понятное дело, что не все оформляют договор о найме. Но они полтора месяца прожили в ПВР, можно уже и переезжать, тем более, что оснований для проживания нет — ни маленьких детей, ни больных родственников, снимаемое жильё тоже не пострадало.
Ольга Медведева

Медведева отметила, что такие примеры есть, но в каждом случае власти стараются разобраться.

Понимаем, что людям, которые потеряли своё жильё, больно. Наверное, ещё страшнее, когда кто-то пытается на этом получить для себя преференции — это непорядочно.
Ольга Медведева
В Белгородской области в ПВР проживает 571 житель Шебекинского горокруга
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#Кристина Семенчук#Пвр#Шебекинец#Проживание#Общество#Белгородская область#Ольга медведева
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