Люди хорошие, но бабушки вызывают ненависть: иностранец рассказал о жизни в Белгороде

Бел.Ру также пообщалось с Юрием Нике Аларкон: молодой человек хоть и является по сути русским, но корни у него перуанские. Кроме того, Юрий жил во многих странах мира и городах России. Вдвойне подчёркивает его отношение к городу тот факт, что после череды переездов Юрий снова вернулся в Белгород.