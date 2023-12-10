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Published Сегодня, 13:16

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Иностранцы рассказали об опыте жизни в Белгороде

Люди хорошие, но бабушки вызывают ненависть: иностранец рассказал о жизни в Белгороде

10 декабря 2023, 13:16
Фото: Kandisky

Иностранцы рассказали об опыте жизни в Белгороде

Жить в Белгород переезжают не только россияне из других регионов, но и иностранцы. Бел.Ру пообщалось с некоторым из них: город похвалили, но отметили и ряд недостатков.

Продолжая тему отзывов переехавших в Белгород, Бел.Ру пообщалось и с иностранцами. Одним из них стал алжирец по имени Йонес, проучившийся в Белгороде какое-то время. Йонес поделился, что в Белгороде, по его мнению, очень приятные, дружелюбные и простые люди.

Жить в общежитии мне не очень понравилось, но общение с соседями подарило мне чудесные воспоминания об отлично проведённом времени. Запомнились дружелюбная атмосфера, шутки и заучивание ругательств на чужих языках.
Йонес

Йонес также отметил низкие цены на такси и хороший уровень преподавания в НИУ «БелГУ».

Преподаватели всегда помогали мне решить трудности и никогда не оставляли одного. Университет действительно хорош: сейчас я учусь в Москве и уверенно заявляю, что факультет общественных коммуникаций в Белгороде один из лучших в стране. Речь не только об уровне образования, но и о заботе о каждом из студентов. В Москве не так — здесь всем на тебя наплевать.
Йонес

Несмотря на всё это, по Белгороду Йонес особо не скучает: «мне никогда он особо не нравился как город, а Москва как будто сделана для меня». Среди негативных сторон Белгорода молодой алжирец отметил грубое отношение к иностранцам, особенно среди представителей старшего поколения.

Бабушки во всех администрациях и особенно в миграционном центре, которые обращались со мной как с бездомным, заставили меня в конце концов возненавидеть город.
Йонес

Бел.Ру также пообщалось с Юрием Нике Аларкон: молодой человек хоть и является по сути русским, но корни у него перуанские. Кроме того, Юрий жил во многих странах мира и городах России. Вдвойне подчёркивает его отношение к городу тот факт, что после череды переездов Юрий снова вернулся в Белгород.

Плюсы: прекрасные люди, чистота и опрятность улиц, чудесные парки, быстрый и недорогой интернет, безопасность на дорогах, потрясающая природа и прекрасные люди. Я упомянул людей дважды для усиления эффекта.
Юрий

Из минусов Юрий отметил нерабочий аэропорт, недостаток точек быстрого питания, высокие цены на алкоголь и лекарства, отсутствие ночной жизни и трудности с покупкой билетов в театр, а также высокие цены на аренду жилья.

Ранее Бел.Ру уже составило подборку отзывов переехавших в Белгород людей. Характерно, но многие также критиковали город за высокие цены, отмечали и хамоватых бабушек. Но в целом Белгород оставляет после себя приятное впечатление — так считает большинство.

Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде
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