Люди хорошие, но бабушки вызывают ненависть: иностранец рассказал о жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Продолжая тему отзывов переехавших в Белгород, Бел.Ру пообщалось и с иностранцами. Одним из них стал алжирец по имени Йонес, проучившийся в Белгороде какое-то время. Йонес поделился, что в Белгороде, по его мнению, очень приятные, дружелюбные и простые люди.
Жить в общежитии мне не очень понравилось, но общение с соседями подарило мне чудесные воспоминания об отлично проведённом времени. Запомнились дружелюбная атмосфера, шутки и заучивание ругательств на чужих языках.
Йонес
Йонес также отметил низкие цены на такси и хороший уровень преподавания в НИУ «БелГУ».
Преподаватели всегда помогали мне решить трудности и никогда не оставляли одного. Университет действительно хорош: сейчас я учусь в Москве и уверенно заявляю, что факультет общественных коммуникаций в Белгороде один из лучших в стране. Речь не только об уровне образования, но и о заботе о каждом из студентов. В Москве не так — здесь всем на тебя наплевать.
Йонес
Несмотря на всё это, по Белгороду Йонес особо не скучает: «мне никогда он особо не нравился как город, а Москва как будто сделана для меня». Среди негативных сторон Белгорода молодой алжирец отметил грубое отношение к иностранцам, особенно среди представителей старшего поколения.
Бабушки во всех администрациях и особенно в миграционном центре, которые обращались со мной как с бездомным, заставили меня в конце концов возненавидеть город.
Йонес
Бел.Ру также пообщалось с Юрием Нике Аларкон: молодой человек хоть и является по сути русским, но корни у него перуанские. Кроме того, Юрий жил во многих странах мира и городах России. Вдвойне подчёркивает его отношение к городу тот факт, что после череды переездов Юрий снова вернулся в Белгород.
Плюсы: прекрасные люди, чистота и опрятность улиц, чудесные парки, быстрый и недорогой интернет, безопасность на дорогах, потрясающая природа и прекрасные люди. Я упомянул людей дважды для усиления эффекта.
Юрий
Из минусов Юрий отметил нерабочий аэропорт, недостаток точек быстрого питания, высокие цены на алкоголь и лекарства, отсутствие ночной жизни и трудности с покупкой билетов в театр, а также высокие цены на аренду жилья.
Ранее Бел.Ру уже составило подборку отзывов переехавших в Белгород людей. Характерно, но многие также критиковали город за высокие цены, отмечали и хамоватых бабушек. Но в целом Белгород оставляет после себя приятное впечатление — так считает большинство.