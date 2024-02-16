Брак с белгородцем спас жительницу Конго от выдворения из России

Недавно Белгородский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении. Суд установил, что между иностранкой и гражданином РФ был заключён брак. В итоге решено не выдворять женщину за пределы страны. Вместе с тем ей назначен штраф в размере двух тысяч рублей.