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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Суд

Брак с белгородцем спас жительницу Конго от выдворения из России

16 февраля 2024, 15:05
Фото: 1MI
Суд

Жительницу Конго осудили в Белгородском районе за незаконное нахождение в России

Иностранка должна была покинуть страну в 2019 году, однако осталась здесь и вышла замуж. Белгородский районный суд назначил женщине наказание в виде штрафа за нарушение миграционного законодательства.

Гражданка Демократической Республики Конго нарушила миграционное законодательство РФ. Женщина не уехала из России после истечения срока пребывания.

Иностранка прибыла в РФ 9 июня 2018 года. Срок её пребывания в стране истёк 31 августа 2019 года.

Недавно Белгородский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении. Суд установил, что между иностранкой и гражданином РФ был заключён брак. В итоге решено не выдворять женщину за пределы страны. Вместе с тем ей назначен штраф в размере двух тысяч рублей.

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#Общество#Белгородская область#Суды#Миграционное законодательство#Белгород#Алина Харина#Конго
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