Брак с белгородцем спас жительницу Конго от выдворения из России

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Гражданка Демократической Республики Конго нарушила миграционное законодательство РФ. Женщина не уехала из России после истечения срока пребывания.
Иностранка прибыла в РФ 9 июня 2018 года. Срок её пребывания в стране истёк 31 августа 2019 года.
Недавно Белгородский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении. Суд установил, что между иностранкой и гражданином РФ был заключён брак. В итоге решено не выдворять женщину за пределы страны. Вместе с тем ей назначен штраф в размере двух тысяч рублей.