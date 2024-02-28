Из Белгорода за пределы России в 2023 году выдворили 27 иностранцев

В ходе контрольных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства за 2023 год в Белгороде сократили срок пребывания 364 иностранных граждан и выдворили за пределы РФ 27 иностранцев. Также выявили 247 фактов оформления фиктивных записей миграционного учёта по месту пребывания. Всего за год провели 537 подобных проверок. Зафиксировали 728 нарушений миграционного законодательства по Белгороду. Об этом на собрании горсовета 27 февраля сообщил начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.