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Миграционное законодательство

Из Белгорода за пределы России в 2023 году выдворили 27 иностранцев

28 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI
Миграционное законодательство
В 2023 году в Белгороде выявили более двух сотен фактов оформления фиктивных записей миграционного учета, зафиксировали 728 нарушений миграционного законодательства и депортировали 27 иностранцев.

В ходе контрольных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства за 2023 год в Белгороде сократили срок пребывания 364 иностранных граждан и выдворили за пределы РФ 27 иностранцев. Также выявили 247 фактов оформления фиктивных записей миграционного учёта по месту пребывания. Всего за год провели 537 подобных проверок. Зафиксировали 728 нарушений миграционного законодательства по Белгороду. Об этом на собрании горсовета 27 февраля сообщил начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.

Напомним также, что по данным, предоставленной Белгородстатом, за период с 2016 по 2021 год, в Белгородской области отмечалось увеличение числа мигрантов, включая тех, кто прибыл из стран СНГ.

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