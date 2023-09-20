Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В 2022 году в Белгородской области зафиксировали миграционную убыль населения

В 2022 году в Белгородской области зафиксировали миграционную убыль населения

20 сентября 2023, 10:11
Фото: 1MI
По данным Белгородстата с 2016 по 2021 год включительно на территории области наблюдался миграционный прирост, в том числе прибывших из стран СНГ. Подробности опубликовали в региональной программе по повышению рождаемости.

Правительство Белгородской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости. Согласно документам, в 2016 году в Белгородской области наблюдался подъём прибытия мигрантов, вызванный притоком населения из приграничных областей в связи с негативно сложившейся политической ситуацией.

В 2017 году ситуация стабилизировалась, а в 2019 году наблюдался подъём миграционного прироста до 9212 человек.

В общей массе мигрантов преобладают граждане трудоспособного возраста, которые прибывали на территорию области для трудоустройства.

Основной приток в регион наблюдался с Украины. Но уже с 2019 года количество приезжающих значительно сократилось. При этом Белгородская область остаётся привлекательной для миграции как граждан Украины, так и Казахстана, Узбекистана и Республики Молдова в связи с достаточно высоким уровнем дохода.

Всего с 2017 по 2021 год в регион приехало более 227 тысяч граждан, при этом выбыло около 212 тысяч. Число женщин, прибывающих и выбывающих, преобладает над численностью мужчин.

По итогам 2022 года эксперты зафиксировали миграционную убыль населения, которая составила 11 965 человек, в то же время по итогам 2016 года наблюдался миграционный прирост — 7067 человек. Значительная доля в общем показателе миграционной убыли (59%) приходится на миграцию в пределах России — 6965 человек, а со странами СНГ — 39% (4608 человек).

Рейд полиции под Белгородом закончился для мигранта штрафом и выдворением
Узнать подробнее
Читайте также:
Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантовБелгородцу вынесли приговор за незаконную помощь мигрантамВ Белгородской области стало больше трудовых мигрантов
#Общество#Белгородская область#Население#Миграция#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен
Сегодня, 09:47
«Война полов» в Белгородской области пока заканчивается вничью
Сегодня, 07:44
Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 10:26
Белгородэнерго выполняет работы по строительству и модернизации сетей освещения
Сегодня, 09:12
Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились
Сегодня, 07:46
Женщину контузило при обстреле белгородского села
Сегодня, 08:59