В 2022 году в Белгородской области зафиксировали миграционную убыль населения

По итогам 2022 года эксперты зафиксировали миграционную убыль населения, которая составила 11 965 человек, в то же время по итогам 2016 года наблюдался миграционный прирост — 7067 человек. Значительная доля в общем показателе миграционной убыли (59%) приходится на миграцию в пределах России — 6965 человек, а со странами СНГ — 39% (4608 человек).