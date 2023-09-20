В 2022 году в Белгородской области зафиксировали миграционную убыль населения

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Правительство Белгородской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости. Согласно документам, в 2016 году в Белгородской области наблюдался подъём прибытия мигрантов, вызванный притоком населения из приграничных областей в связи с негативно сложившейся политической ситуацией.
В 2017 году ситуация стабилизировалась, а в 2019 году наблюдался подъём миграционного прироста до 9212 человек.
В общей массе мигрантов преобладают граждане трудоспособного возраста, которые прибывали на территорию области для трудоустройства.
Основной приток в регион наблюдался с Украины. Но уже с 2019 года количество приезжающих значительно сократилось. При этом Белгородская область остаётся привлекательной для миграции как граждан Украины, так и Казахстана, Узбекистана и Республики Молдова в связи с достаточно высоким уровнем дохода.
Всего с 2017 по 2021 год в регион приехало более 227 тысяч граждан, при этом выбыло около 212 тысяч. Число женщин, прибывающих и выбывающих, преобладает над численностью мужчин.
По итогам 2022 года эксперты зафиксировали миграционную убыль населения, которая составила 11 965 человек, в то же время по итогам 2016 года наблюдался миграционный прирост — 7067 человек. Значительная доля в общем показателе миграционной убыли (59%) приходится на миграцию в пределах России — 6965 человек, а со странами СНГ — 39% (4608 человек).