В ЗАГСе назвали два самых популярных имени для новорождённых белгородцев

В Белгородской области за январь и февраль на свет появились 1511 малышей — 784 мальчика и 727 девочек. Большинство детей родились в Белгороде — 442. В Старом Осколе зарегистрировали 283 новорождённых, в Белгородском районе — 140, в Губкинском округе — 104, а в Яковлевском округе — 69. Мамами в указанный период в основном становились белгородки в возрасте 25-29 лет, отцами — белгородцы 30-34 лет.