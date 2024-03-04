В ЗАГСе назвали два самых популярных имени для новорождённых белгородцев

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Белгородской области за январь и февраль на свет появились 1511 малышей — 784 мальчика и 727 девочек. Большинство детей родились в Белгороде — 442. В Старом Осколе зарегистрировали 283 новорождённых, в Белгородском районе — 140, в Губкинском округе — 104, а в Яковлевском округе — 69. Мамами в указанный период в основном становились белгородки в возрасте 25-29 лет, отцами — белгородцы 30-34 лет.
Также в ЗАГСе раскрыли наиболее популярные имена, которые жители региона выбирают для своих детей. Лидерство остаётся за Михаилами и Софиями. Среди мальчиков всё ещё популярны имена Александр, Артём, Матвей и Максим, а среди девочек — Мария, Варвара, Анна, Виктория.
Ранее ведомство перечислило необычные имена, которые белгородцы дали своим детям. В списке фигурировали Анар, Аристарх, Ахиллес, Альфия, Изабель, Имона и ряд других.