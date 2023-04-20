Италия и Вальтер: какие редкие имена белгородцы выбрали для своих детей

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Тенденция называть своих детей необычными именами в Белгородской области продолжается. Мальчиков родители называли Анар, Аристарх, Ахиллес, Енисей, Идрис, Киллиан, Лука, Вальтер, Тим, Ядмир, Ягмур. Не отстают и девочки: Альфия, Изабель, Имона, Италия, Лаурита, Матрона, Милада, Мурсалина, Ноэлия, Радомира, Русалина, Эсма.
Самым популярным именем для мальчиков в регионе стало Артём. Так назвали 91 младенца. Зачастую для малышей выбирают имена Михаил, Александр, Иван и Дмитрий. Среди девочек самое популярное имя — София. Его дали 75 малышкам. Популярностью пользуются имена Мария, Виктория, Варвара и Полина.
В целом по России родители чаще всего выбирают для мальчиков имя Михаил. Имя Артём стало именно белгородским, оно даже не вошло в топ-5 по стране. Что касается девочек, то и здесь выигрывает София.