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Италия и Вальтер: какие редкие имена белгородцы выбрали для своих детей

20 апреля 2023, 07:48
Фото: 1MI

В ЗАГСе назвали популярные и редкие имена новорождённых белгородцев

Жители региона продолжают давать редкие имена появившимся на свет детям. Вместе с тем самыми популярными остаются имена Артём и София, рассказала глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
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Дети

Тенденция называть своих детей необычными именами в Белгородской области продолжается. Мальчиков родители называли Анар, Аристарх, Ахиллес, Енисей, Идрис, Киллиан, Лука, Вальтер, Тим, Ядмир, Ягмур. Не отстают и девочки: Альфия, Изабель, Имона, Италия, Лаурита, Матрона, Милада, Мурсалина, Ноэлия, Радомира, Русалина, Эсма.

Самым популярным именем для мальчиков в регионе стало Артём. Так назвали 91 младенца. Зачастую для малышей выбирают имена Михаил, Александр, Иван и Дмитрий. Среди девочек самое популярное имя — София. Его дали 75 малышкам. Популярностью пользуются имена Мария, Виктория, Варвара и Полина.

В целом по России родители чаще всего выбирают для мальчиков имя Михаил. Имя Артём стало именно белгородским, оно даже не вошло в топ-5 по стране. Что касается девочек, то и здесь выигрывает София.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко ВК
Белгородцы и старооскольцы чаще остальных хотят сменить имя
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Дети#Общество#Имена#Загс#Регистрация
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