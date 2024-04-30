Гектор, Евпатий, Богдана, Ясна: какие необычные имена белгородцы дают детям

В регионе также родились девочки Жасмин, Тея, Ясна. В список оригинальных также можно добавить ещё одно имя — Андриана. За почти 100 лет в регионе только семь девочек получили такое имя. Интересно, что Андриана родилась в семье Андрея Андреевича и Виталины Витальевны.