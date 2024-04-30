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Мать и ребёнок

Гектор, Евпатий, Богдана, Ясна: какие необычные имена белгородцы дают детям

30 апреля 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
Мать и ребёнок

В белгородском ЗАГСе назвали редкие и популярные имена новорождённых

В тройке популярных изменений нет. А вот среди оригинальных появились новые варианты, которые раньше в статистике на звучали. Подробности рассказала глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
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Дети

В Белгородской области с начала года появились на свет Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, Ивар и Богдана. Такие необычные имена жители региона дали своим новорождённым детям.

Кроме того, в топ оригинальных попали имена Казим, Клим, Матфей, Наум, Потап, Селим, Ясин. А в Белгороде мальчику дали двойное имя — Евгений Константин.

В регионе также родились девочки Жасмин, Тея, Ясна. В список оригинальных также можно добавить ещё одно имя — Андриана. За почти 100 лет в регионе только семь девочек получили такое имя. Интересно, что Андриана родилась в семье Андрея Андреевича и Виталины Витальевны.

Что касается популярных имён, то топ-3 не меняется. Мальчиков чаще называли Михаилами, Александрами и Артёмами, а девочек — Софиями, Мариями и Варварами.

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