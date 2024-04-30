Гектор, Евпатий, Богдана, Ясна: какие необычные имена белгородцы дают детям

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Белгородской области с начала года появились на свет Гектор и Авелина, Евпатий и Агнесса, Ивар и Богдана. Такие необычные имена жители региона дали своим новорождённым детям.
Кроме того, в топ оригинальных попали имена Казим, Клим, Матфей, Наум, Потап, Селим, Ясин. А в Белгороде мальчику дали двойное имя — Евгений Константин.
В регионе также родились девочки Жасмин, Тея, Ясна. В список оригинальных также можно добавить ещё одно имя — Андриана. За почти 100 лет в регионе только семь девочек получили такое имя. Интересно, что Андриана родилась в семье Андрея Андреевича и Виталины Витальевны.
Что касается популярных имён, то топ-3 не меняется. Мальчиков чаще называли Михаилами, Александрами и Артёмами, а девочек — Софиями, Мариями и Варварами.