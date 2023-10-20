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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Редкие имена детей в Белгородской области

Что в имени тебе моём: какие имена детей в Белгородской области самые редкие?

20 октября 2023, 15:06
Фото: 1MI
Редкие имена детей в Белгородской области

Белгородцам рассказали, какие имена для детей Белгородской области самые редкие

Как оказалось, в списке самых редких имён в Белгородской области достаточно интересного. Такой список можно посмотреть на информационно-аналитическом портале реестра ЗАГС. Там же смогут помочь и с выбором — ИИ сгенерирует предложения по требованиям. Будущим мамам и папам на заметку.
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Дети

Так, в этом году сто процентов уникальности по области «получили» мальчики по имени Селим, Ансор, Самер, Алан и Карен. А среди девочек отличились те, кого родители нарекли Мирай, Тиана, Серине, Моника и Аида.

В прошлом году топ редких имён занимали Мухаммадзайд, Ибрагим, Микаэль, Рувим и Тияр. Пары среди белгородских девочек им составляли Катерина, Амине, Сияна, Селима и Жаннат. Что касается 2021 года, то и там белгородские мамы и папы отличились оригинальностью и широким кругозором. Необычным для области именем наградили мальчиков Лео, Умида, Мухамада, Иосифа и Селима. А среди девочек — Сару, Маниссу, Инессу, Младу и Эльмиру.

А ещё в 2021 году среди необычных имён для девочек родители выбрали имена Дея, Клементина, Иветта, Розалина, Яснолика. Среди мальчиков — Никон, Гор, Дан, Север.

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#Город#Общество#Белгородская область#Дети#Эксклюзив#Девочки#Белгород#Татьяна Лукащева#Мальчики#Редкие имена
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