Что в имени тебе моём: какие имена детей в Белгородской области самые редкие?

В прошлом году топ редких имён занимали Мухаммадзайд, Ибрагим, Микаэль, Рувим и Тияр. Пары среди белгородских девочек им составляли Катерина, Амине, Сияна, Селима и Жаннат. Что касается 2021 года, то и там белгородские мамы и папы отличились оригинальностью и широким кругозором. Необычным для области именем наградили мальчиков Лео, Умида, Мухамада, Иосифа и Селима. А среди девочек — Сару, Маниссу, Инессу, Младу и Эльмиру.