Что в имени тебе моём: какие имена детей в Белгородской области самые редкие?

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Так, в этом году сто процентов уникальности по области «получили» мальчики по имени Селим, Ансор, Самер, Алан и Карен. А среди девочек отличились те, кого родители нарекли Мирай, Тиана, Серине, Моника и Аида.
В прошлом году топ редких имён занимали Мухаммадзайд, Ибрагим, Микаэль, Рувим и Тияр. Пары среди белгородских девочек им составляли Катерина, Амине, Сияна, Селима и Жаннат. Что касается 2021 года, то и там белгородские мамы и папы отличились оригинальностью и широким кругозором. Необычным для области именем наградили мальчиков Лео, Умида, Мухамада, Иосифа и Селима. А среди девочек — Сару, Маниссу, Инессу, Младу и Эльмиру.
А ещё в 2021 году среди необычных имён для девочек родители выбрали имена Дея, Клементина, Иветта, Розалина, Яснолика. Среди мальчиков — Никон, Гор, Дан, Север.