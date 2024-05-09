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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Юный белгородец встретился с отцом, ушедшим на СВО

Встреча спустя года: белгородец удивил своего юного сына возвращением из зоны СВО

9 мая 2024, 12:47
Фото: «9 канал»
Юный белгородец встретился с отцом, ушедшим на СВО

Белгородец неожиданно для своего юного сына вернулся из зоны СВО

В Старом Осколе состоялась долгожданная встреча юного белгородца и его отца, который вернулся из зоны СВО. Встреча попала на видеозапись, которую опубликовали журналисты «9 канала».
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СВО

Накануне 9 мая в лицее №3 Старого Оскола во время акции «Бессмертный полк» состоялась долгожданная встреча: Ваня Москалюк рассказывал о своём отце, который работал ландшафтным дизайнером, а осенью 2022 года ушёл добровольцем на СВО. Именно в этот момент в зал неожиданно для мальчика вошёл его отец Илья.

После долгих объятий с сыном боец обратился к школьникам с обещанием одержать победу: «Учитесь и живите спокойно. Мы не дадим врагам зайти на нашу землю и обязательно победим!».

В конце встречи многие ребята подходили к добровольцу и благодарили его за работу и их защиту.

Юный белгородец спустя долгое время встретился с отцом, ушедшим на СВО
Видео: «9 канал»
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Сын#Отец#Доброволец#СВО
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