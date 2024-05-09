Встреча спустя года: белгородец удивил своего юного сына возвращением из зоны СВО

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Накануне 9 мая в лицее №3 Старого Оскола во время акции «Бессмертный полк» состоялась долгожданная встреча: Ваня Москалюк рассказывал о своём отце, который работал ландшафтным дизайнером, а осенью 2022 года ушёл добровольцем на СВО. Именно в этот момент в зал неожиданно для мальчика вошёл его отец Илья.
После долгих объятий с сыном боец обратился к школьникам с обещанием одержать победу: «Учитесь и живите спокойно. Мы не дадим врагам зайти на нашу землю и обязательно победим!».
В конце встречи многие ребята подходили к добровольцу и благодарили его за работу и их защиту.