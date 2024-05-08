Пока белгородцы прощаются с погибшими при обстрелах, регион продолжают атаковать ВСУ

В городской администрации ответили, что в ближайшее время отопление включать не планируют, несмотря на прохладную погоду. Это вызвало разочарование у некоторых жителей, которые жалуются на холод в своих квартирах и высказывают недоумение по поводу того, что в Москве отопление есть, а в Белгороде — нет.