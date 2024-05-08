Пока белгородцы прощаются с погибшими при обстрелах, регион продолжают атаковать ВСУ

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
За сегодняшний день под ударом ВСУ оказалось село Малиновка Белгородского района: дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Чуть позже стало известно о последствиях атаки в селе Муром Шебекинского округа: там повреждения получила линия электропередачи, из-за чего временно лишились света жители шести населённых пунктов: Мурома, Архангельского, Нехотеевки, Шамино, Коровино и частично — Новой Таволжанки.
В селе Ровенёк Белгородского района в частном доме из-за дрона-камикадзе выбило окна и посекло фасад. Никто не пострадал.
В Белгороде и Белгородском районе днём этого же дня объявили ракетную опасность: сигнал действовал всего четыре минуты — с 13:16 до 13:20. Громких звуков жители не слышали, о последствиях на земле информации не поступало. В полночь также звучала сирена, но уже во всём регионе.
Утром 6 мая вблизи села Берёзовка Борисовского района украинские дроны атаковали два автобуса, перевозившие сотрудников ГК «Агро-Белогорье». Ранения получили 44 человека, включая троих детей. В настоящий момент 33 из них находятся в медицинских учреждениях, состояние четверых оценивается как тяжёлое. Остальных 11 раненых выписали на амбулаторное лечение.
По информации белгородского агрохолдинга, госпитализированы 29 сотрудников: у 21 из них ранения лёгкой степени тяжести. Известно, что компания выделит 7 млн рублей семьям погибших сотрудников, 4 млн рублей — тяжелораненым работникам и 4,5 млн рублей — работникам с лёгкими ранениями.
Председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов предложил распространить предусмотренные льготы для родственников участников СВО и на пострадавших от обстрелов сотрудников предприятий и семьи погибших.
Также компания взяла на себя организацию и оплату похорон погибших семи сотрудников, которые состоялись сегодня, 8 мая.
Кроме того, количество погибших при атаке увеличилось до восьми человек: мужчина с тяжёлыми ранами скончался в больнице. Его фамилия и имя неизвестны, но сообщалось, что белгородец не работал в «Агро-Белогорье», а на месте происшествия пытался помочь пострадавшим.
Жительница Белгорода обратилась к местной власти с вопросом о планах по включению отопления в городе. Она отметила, что в Москве возобновили отопительный сезон, и спросила, произойдёт ли то же самое в Белгородской области.
В городской администрации ответили, что в ближайшее время отопление включать не планируют, несмотря на прохладную погоду. Это вызвало разочарование у некоторых жителей, которые жалуются на холод в своих квартирах и высказывают недоумение по поводу того, что в Москве отопление есть, а в Белгороде — нет.
Ранее отопление подали в дома, школы и больницы в Орле.