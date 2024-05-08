В «Агро-Белогорье» рассказали о состоянии сотрудников, раненных при атаке ВСУ

Трагедия произошла утром 6 мая в Борисовском районе. ВСУ ударили беспилотниками по автобусу с сотрудниками «Агро-Белогорья». Это были работники Борисовского и Грайворонского свинокомплексов. Погибли семь человек. Общее число раненых — более 40. Среди пострадавших есть дети: они находились в легковом авто, которое тоже попало под удар.