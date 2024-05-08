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Больница

В «Агро-Белогорье» рассказали о состоянии сотрудников, раненных при атаке ВСУ

8 мая 2024, 06:24
Фото: 1MI
Больница

После атаки на автобусы «Агро-Белогорья» в больницах остаются 29 человек

Тяжёлые ранения получили восемь сотрудников компании. Лечение пострадавших контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе белгородского агрохолдинга. Атака на два автобуса АБ произошла 6 мая в Борисовском районе.

В больницах остаются 29 сотрудников «Агро-Белогорья». Это жители региона, пострадавшие при атаке ВСУ 6 мая. В тот день два автобуса компании атаковали дронами.

В тяжёлом состоянии остаются восемь пострадавших. У 21 работника ранения лёгкой степени тяжести. Лечение пострадавших контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В пресс-службе агрохолдинга добавили, что направят 7 млн рублей семьям погибших сотрудников, 4 млн рублей — тяжелораненым работникам, 4,5 млн — тем, кто получил ранения лёгкой степени тяжести. Кроме того, компания взяла на себя организацию и оплату похорон погибших.

Трагедия произошла утром 6 мая в Борисовском районе. ВСУ ударили беспилотниками по автобусу с сотрудниками «Агро-Белогорья». Это были работники Борисовского и Грайворонского свинокомплексов. Погибли семь человек. Общее число раненых — более 40. Среди пострадавших есть дети: они находились в легковом авто, которое тоже попало под удар.

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