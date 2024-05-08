В «Агро-Белогорье» рассказали о состоянии сотрудников, раненных при атаке ВСУ

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В больницах остаются 29 сотрудников «Агро-Белогорья». Это жители региона, пострадавшие при атаке ВСУ 6 мая. В тот день два автобуса компании атаковали дронами.
В тяжёлом состоянии остаются восемь пострадавших. У 21 работника ранения лёгкой степени тяжести. Лечение пострадавших контролирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В пресс-службе агрохолдинга добавили, что направят 7 млн рублей семьям погибших сотрудников, 4 млн рублей — тяжелораненым работникам, 4,5 млн — тем, кто получил ранения лёгкой степени тяжести. Кроме того, компания взяла на себя организацию и оплату похорон погибших.
Трагедия произошла утром 6 мая в Борисовском районе. ВСУ ударили беспилотниками по автобусу с сотрудниками «Агро-Белогорья». Это были работники Борисовского и Грайворонского свинокомплексов. Погибли семь человек. Общее число раненых — более 40. Среди пострадавших есть дети: они находились в легковом авто, которое тоже попало под удар.