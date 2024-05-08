Из-за похолодания в одном из городов Черноземья решили включить отопление

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Орле вновь решили включить отопление. Причиной стало резкое похолодание и усиление ветра. Тепло обещали вернуть не только в многоквартирные дома, но и во все социальные объекты: школы, больницы.
Постановление о продолжении отопительного сезона подписал мэр Юрий Парахин. Сезон в городе завершился 12 апреля. При этом, как пишет издание, орловцы тогда просили не выключать отопление, так как боялись предстоящего похолодания.
Впрочем, по словам местных жителей, на местах тоже наблюдаются проблемы с возобновлением отопительного сезона.
Добавим, что тепло в дома вновь решили вернуть также в Москве.