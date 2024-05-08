Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Отопление

Из-за похолодания в одном из городов Черноземья решили включить отопление

8 мая 2024, 09:43
Фото: 1MI
Отопление

В Орле включат отопление из-за резкого похолодания

Необычайная для апреля жара в мае сменилась похолоданием. В связи с этим в некоторых городах решили вновь включить отопление. В список этот попал и Орёл, пишет местное издание «Орелtimes».

В Орле вновь решили включить отопление. Причиной стало резкое похолодание и усиление ветра. Тепло обещали вернуть не только в многоквартирные дома, но и во все социальные объекты: школы, больницы.

Постановление о продолжении отопительного сезона подписал мэр Юрий Парахин. Сезон в городе завершился 12 апреля. При этом, как пишет издание, орловцы тогда просили не выключать отопление, так как боялись предстоящего похолодания.

Впрочем, по словам местных жителей, на местах тоже наблюдаются проблемы с возобновлением отопительного сезона.

Добавим, что тепло в дома вновь решили вернуть также в Москве.

В Белгороде после капремонта жители дома остались без отопления и горячей воды
Узнать подробнее
Читайте также:
Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреляВ белгородских школах отключают отопление, следующие в очереди — дома
#Инна Рогова#Общество#Отопление#Черноземье#Похолодание#Орловская область#Белгород
Подпишитесь
Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Сегодня, 10:21
Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света
Сегодня, 10:31
50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Сегодня, 07:51
Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР
Сегодня, 08:27
Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?
Сегодня, 10:00
Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность
Сегодня, 10:28
"