Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света временно остались жители шести сёл: Мурома, Архангельского, Нехотеевки, Шамино, Коровино и частично — Новой Таволжанки.
К восстановительным работам и ликвидации последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ.
За сегодняшний день под огнём ВСУ также оказалось село Малиновка Белгородского района: дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.
В Белгороде и Белгородском районе днём объявили ракетную опасность: сигнал действовал с 13:16 до 13:20. Громких звуков жители не слышали. В полночь также звучала сирена.