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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:33

Обстрел

Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света

8 мая 2024, 10:31
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали Муром в Белгородской области

8 мая ВСУ атаковали село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет, но полученные разрушения лишили электроэнергии абонентов шести населённых пунктов. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света временно остались жители шести сёл: Мурома, Архангельского, Нехотеевки, Шамино, Коровино и частично — Новой Таволжанки.

К восстановительным работам и ликвидации последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ.

За сегодняшний день под огнём ВСУ также оказалось село Малиновка Белгородского района: дрон-камикадзе повредил грузовой автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В Белгороде и Белгородском районе днём объявили ракетную опасность: сигнал действовал с 13:16 до 13:20. Громких звуков жители не слышали. В полночь также звучала сирена.

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