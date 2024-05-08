Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Белгороде и Белгородском районе 8 мая на несколько минут объявляли ракетную опасность. Предупреждения от МЧС местным жителям пришли в 13:16.
Работала сирена, но взрывов не было. Подтвердилась ли угроза, пока неизвестно. О последствиях в Сети белгородцы ничего не сообщали.
Отбой ракетной опасности объявили в 13:22.
Добавим, что около полуночи сигнал об РО получили жители всей Белгородской области. Сирены выли в разных частях региона.
Уже утром МЧС предупреждало об опасности атаки беспилотников. Сейчас объявлен отбой.