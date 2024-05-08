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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Сирена

Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность

8 мая 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде на несколько минут объявили ракетную опасность

Предупреждения также получили жители Белгородского района. Взрывов не последовало. Спустя шесть минут объявили отбой.

В Белгороде и Белгородском районе 8 мая на несколько минут объявляли ракетную опасность. Предупреждения от МЧС местным жителям пришли в 13:16.

Работала сирена, но взрывов не было. Подтвердилась ли угроза, пока неизвестно. О последствиях в Сети белгородцы ничего не сообщали.

Отбой ракетной опасности объявили в 13:22.

Добавим, что около полуночи сигнал об РО получили жители всей Белгородской области. Сирены выли в разных частях региона.

Уже утром МЧС предупреждало об опасности атаки беспилотников. Сейчас объявлен отбой.

Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#Ракетная опасность
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