Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

Posted Вчера, 21:12
Published Вчера, 21:12
Modified Вчера, 21:43
Updated Вчера, 21:43
После полуночи 8 мая жители всей Белгородской области получили уведомления о ракетной опасности. Сирены включили в разных частях региона.
О том, подтвердилась ли угроза, официальной информации пока нет. В Белгороде взрывов не прозвучало.
Отбоя ракетной опасности на момент публикации материала не было.
Дополнение: отбой объявили в 00:29.
В последний раз РО по всему региону объявляли в день Пасхи — 5 мая, а в Белгороде и Белгородском районе — в районе четырёх часов утра накануне.