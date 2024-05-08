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Posted Вчера, 21:12

Published Вчера, 21:12

Modified Вчера, 21:43

Updated Вчера, 21:43

Сирена

Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

7 мая 2024, 21:12
Фото: Изображение Midjourney
Сирена
Сирены выли в разных частях региона, в том числе в Белгороде. Подтвердилась ли где-нибудь угроза, пока неизвестно.

После полуночи 8 мая жители всей Белгородской области получили уведомления о ракетной опасности. Сирены включили в разных частях региона.

О том, подтвердилась ли угроза, официальной информации пока нет. В Белгороде взрывов не прозвучало.

Отбоя ракетной опасности на момент публикации материала не было.

Дополнение: отбой объявили в 00:29.

В последний раз РО по всему региону объявляли в день Пасхи — 5 мая, а в Белгороде и Белгородском районе — в районе четырёх часов утра накануне.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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