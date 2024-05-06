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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Последствия взрывов

В Сети сообщают о прилёте в дом, выбитых окнах и раненых после взрывов над Белгородом

6 мая 2024, 14:01
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия взрывов

В Сети появились кадры последствий взрывов над Белгородом

Местные Telegram-каналы сообщают о прилёте в дом в Белгородском районе. В ещё одном доме были выбиты окна. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Как сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород», после серии взрывов в частном доме белгородки ударной волной выбило окна.

«Фонарь» со ссылкой на данные источника пишет, что в Никольском Белгородского района был прилёт в дом. Сообщается, что есть пострадавшие. Официального подтверждения информации пока нет. Также нет информации о последствиях взрывов.

Отметим, что в Белгороде за час два раза объявляли ракетную опасность.

В первый раз сигнал тревоги объявили в 15:41, в 16:17 сообщили об отбое опасности. Спустя несколько минут, в 16:27, снова была объявлена тревога, в 16:33 сообщили об отбое.

Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывов
Фото: «Жесть Белгород»
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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