В Сети сообщают о прилёте в дом, выбитых окнах и раненых после взрывов над Белгородом

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород», после серии взрывов в частном доме белгородки ударной волной выбило окна.
«Фонарь» со ссылкой на данные источника пишет, что в Никольском Белгородского района был прилёт в дом. Сообщается, что есть пострадавшие. Официального подтверждения информации пока нет. Также нет информации о последствиях взрывов.
Отметим, что в Белгороде за час два раза объявляли ракетную опасность.
В первый раз сигнал тревоги объявили в 15:41, в 16:17 сообщили об отбое опасности. Спустя несколько минут, в 16:27, снова была объявлена тревога, в 16:33 сообщили об отбое.