Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

ВСУ атаковали Малиновку в Белгородском районе дроном-камикадзе

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по селу под Белгородом, произошёл взрыв

8 мая 2024, 08:58
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Малиновку в Белгородском районе дроном-камикадзе

Повреждён грузовик. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8 мая ВСУ атаковали Малиновку в Белгородском районе. По селу ударили дроном-камикадзе, произошёл взрыв.

Повреждён грузовик. На месте происшествия работают оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что 6 мая ВСУ атаковали беспилотниками два служебных автобуса, в которых находились сотрудники «Агро-Белогорья». Происшествие случилось в Борисовском районе. Погибли семь человек, ранены более 40. В больницах остаются 29 пострадавших.

Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Узнать подробнее
Читайте также:
Атаки продолжаются: над Белгородской областью сбили девять БПЛАМомент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видеоМесто утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Малиновка#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Сегодня, 10:21
Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света
Сегодня, 10:31
50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Сегодня, 07:51
Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР
Сегодня, 08:27
Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?
Сегодня, 10:00
Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность
Сегодня, 10:28
"