Дрон-камикадзе ВСУ ударил по селу под Белгородом, произошёл взрыв

Напомним, что 6 мая ВСУ атаковали беспилотниками два служебных автобуса, в которых находились сотрудники «Агро-Белогорья». Происшествие случилось в Борисовском районе. Погибли семь человек, ранены более 40. В больницах остаются 29 пострадавших.