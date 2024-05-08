Дрон-камикадзе ВСУ ударил по селу под Белгородом, произошёл взрыв

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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8 мая ВСУ атаковали Малиновку в Белгородском районе. По селу ударили дроном-камикадзе, произошёл взрыв.
Повреждён грузовик. На месте происшествия работают оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что 6 мая ВСУ атаковали беспилотниками два служебных автобуса, в которых находились сотрудники «Агро-Белогорья». Происшествие случилось в Борисовском районе. Погибли семь человек, ранены более 40. В больницах остаются 29 пострадавших.