В Белгороде нашли не связанные с ВСУ разрушения, а покупку алкоголя могут ограничить

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сильный ветер начал бушевать в Белгородской области ещё вечером 6 мая. Так, в Старом Осколе упавшее дерево сорвало провода, а сильный ветер сломал дорожный знак и сдул крышу одного из частных домов. В Губкине же ветер унёс теплицу.
Большую часть последствий непогоды зафиксировали в районе ИЖС Старого Оскола «Казацкий» и на улице Ленина. Глава администрации Старооскольского округа отметил, что в трёх домах оказалась повреждена кровля, пострадали более 20 деревьев. Оставшиеся без кровли дома временно укроют плёнкой, а восстановительные работы планируют провести за короткие сроки.
К обеду 7 мая сильная непогода пришла и в Белгород: над областным центром бушевал ветер, шёл ливневый дождь и раздавалась первая в мае гроза. За час ветер повалил в областном центре 11 деревьев, повредил провода уличного освещения и шесть автомобилей. На некоторых домах повреждена крыша, а на новом пляже «Берега» дерево упало на укрытие и сломало фонарный столб.
В этот же день в Старом Осколе вновь пошёл дождь, но на этот раз грязный: по словам жителей, он очень был похож на серу. Что стало причиной такого дождя, неизвестно.
Непогода накрыла не только Белгородскую область: в соседней Курской области после ливня со штормовым ветром без света остались около 400 жилых домов и зданий в 43 населённых пунктах.
7 мая в Октябрьском районном суде Белгорода состоялось очередное заседание по делу экс-гендиректора цемзавода. По словам директора ООО «Ломбард Развитие» Андрея Бондаренко, обвиняемый Эдуард Андросов занял у него 600 тысяч рублей для взятки. Свидетель утверждает, что не был осведомлён о планах друга совершить преступление, поэтому дал необходимую сумму в долг, ведь их дружба длится уже около 20 лет.
По словам Бондаренко, он встретился с Андросовым и передал ему запрашиваемую сумму: 400 тыс. рублей были выданы купюрами по 5 тыс. рублей, связанными резинкой, а остальные 200 тыс. рублей — отдельно. Андросов обещал вернуть долг в ближайшее время.
Стоит отметить, что общая сумма взятки Росприроднадзору составляла 500 тысяч рублей. Остальные 100 тысяч Андросов, по его словам, потратил на организацию детского хоккейного турнира.
В Белгородской области могут внести изменения в закон, регулирующий розничную продажу алкоголя. Планируется позволить правительству региона вводить дополнительные ограничения на продажу спиртного в периоды мобилизации, террористической угрозы или при действии специального режима.
Законопроект был представлен в областную думу 2 мая.
Кроме того, в силу вступил новый закон, ограничивающий время продажи алкоголя в посёлках Октябрьский, Томаровка, Борисовка и Красная Яруга. В этих населённых пунктах алкоголь будет доступен к продаже только с 11:00 до 16:00.