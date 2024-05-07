Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Белгороде нашли не связанные с ВСУ разрушения, а покупку алкоголя могут ограничить

В Белгороде нашли не связанные с ВСУ разрушения, а покупку алкоголя могут ограничить

7 мая 2024, 15:30
Фото: Bel.ru
Сегодня, 7 мая, на регион обрушилась непогода — есть последствия. Тем временем стали известны новые подробности о деле экс-гендиректора цемзавода, а также очередные изменения, которые могут внести в закон о продаже алкоголя. Итоги вторника — в материале Бел.Ру.

Белгород накрыла непогода

Сильный ветер начал бушевать в Белгородской области ещё вечером 6 мая. Так, в Старом Осколе упавшее дерево сорвало провода, а сильный ветер сломал дорожный знак и сдул крышу одного из частных домов. В Губкине же ветер унёс теплицу.

Большую часть последствий непогоды зафиксировали в районе ИЖС Старого Оскола «Казацкий» и на улице Ленина. Глава администрации Старооскольского округа отметил, что в трёх домах оказалась повреждена кровля, пострадали более 20 деревьев. Оставшиеся без кровли дома временно укроют плёнкой, а восстановительные работы планируют провести за короткие сроки.

К обеду 7 мая сильная непогода пришла и в Белгород: над областным центром бушевал ветер, шёл ливневый дождь и раздавалась первая в мае гроза. За час ветер повалил в областном центре 11 деревьев, повредил провода уличного освещения и шесть автомобилей. На некоторых домах повреждена крыша, а на новом пляже «Берега» дерево упало на укрытие и сломало фонарный столб.

В этот же день в Старом Осколе вновь пошёл дождь, но на этот раз грязный: по словам жителей, он очень был похож на серу. Что стало причиной такого дождя, неизвестно.

Непогода накрыла не только Белгородскую область: в соседней Курской области после ливня со штормовым ветром без света остались около 400 жилых домов и зданий в 43 населённых пунктах.

Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер
Узнать подробнее

Экс-гендиректор цемзавода взял сумму на взятку в долг?

7 мая в Октябрьском районном суде Белгорода состоялось очередное заседание по делу экс-гендиректора цемзавода. По словам директора ООО «Ломбард Развитие» Андрея Бондаренко, обвиняемый Эдуард Андросов занял у него 600 тысяч рублей для взятки. Свидетель утверждает, что не был осведомлён о планах друга совершить преступление, поэтому дал необходимую сумму в долг, ведь их дружба длится уже около 20 лет.

По словам Бондаренко, он встретился с Андросовым и передал ему запрашиваемую сумму: 400 тыс. рублей были выданы купюрами по 5 тыс. рублей, связанными резинкой, а остальные 200 тыс. рублей — отдельно. Андросов обещал вернуть долг в ближайшее время.

Стоит отметить, что общая сумма взятки Росприроднадзору составляла 500 тысяч рублей. Остальные 100 тысяч Андросов, по его словам, потратил на организацию детского хоккейного турнира.

Деньги на взятку экс-директор цемзавода в Белгороде взял в долг у друга
Узнать подробнее

Закон о продаже алкоголя вновь хотят изменить

В Белгородской области могут внести изменения в закон, регулирующий розничную продажу алкоголя. Планируется позволить правительству региона вводить дополнительные ограничения на продажу спиртного в периоды мобилизации, террористической угрозы или при действии специального режима.

Законопроект был представлен в областную думу 2 мая.

Кроме того, в силу вступил новый закон, ограничивающий время продажи алкоголя в посёлках Октябрьский, Томаровка, Борисовка и Красная Яруга. В этих населённых пунктах алкоголь будет доступен к продаже только с 11:00 до 16:00.

В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?
Узнать подробнее
Читайте также:
От уборки до рассады: кто поставил растения для высадки на улицах БелгородаМешок цемента и бутылка коньяка: что обсудили в суде по делу цемзавода в Белгороде?Лежащий в крови человек найден возле укрытия по улице Щорса в Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня
Подпишитесь
Мешок цемента и бутылка коньяка: что обсудили в суде по делу цемзавода в Белгороде?
Сегодня, 13:56
В Белгородской области смогут вводить допограничения на продажу спиртного?
Сегодня, 11:06
От уборки до рассады: кто поставил растения для высадки на улицах Белгорода
Сегодня, 13:58
Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер
Сегодня, 14:01
«Цвет фиолетовый, а не синий»: белгородка поспорила с главой округа из-за флага
Сегодня, 13:44
Деньги на взятку экс-директор цемзавода в Белгороде взял в долг у друга
Сегодня, 07:58
"