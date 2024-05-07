В Белгороде нашли не связанные с ВСУ разрушения, а покупку алкоголя могут ограничить

7 мая в Октябрьском районном суде Белгорода состоялось очередное заседание по делу экс-гендиректора цемзавода. По словам директора ООО «Ломбард Развитие» Андрея Бондаренко, обвиняемый Эдуард Андросов занял у него 600 тысяч рублей для взятки. Свидетель утверждает, что не был осведомлён о планах друга совершить преступление, поэтому дал необходимую сумму в долг, ведь их дружба длится уже около 20 лет.