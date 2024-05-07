Грязный дождь накрыл один из городов в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Старом Осколе прошёл грязный дождь. Местные жители пишут, что это «что-то очень похожее на серу».
«Знакомый лаборант пытался сделать анализ, но нет нужных реактивов. Но уровень ph зашкаливает, кислота бешеная!» — цитирует местного жителя канал.
Что стало причиной грязного дождя, неизвестно.
Напомним, что в конце апреля жителей Белгорода также удивили грязный дождь и небо рыжего цвета. На транспорте и одежде местных жителей от осадков остался жёлтый налёт. Эксперты называли разные причины выпавшего дождя — от пыли из Астраханской области до африканского песка и калмыцких степей. Опасных явлений зафиксировано не было.