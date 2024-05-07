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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Осадки в Старом Осколе

Грязный дождь накрыл один из городов в Белгородской области

7 мая 2024, 12:46
Фото: «Ок! Старый Оскол»
Осадки в Старом Осколе
Дождь прошёл в Старом Осколе. Фото осадков опубликовали в Telegram-канале «Ок! Старый Оскол».

В Старом Осколе прошёл грязный дождь. Местные жители пишут, что это «что-то очень похожее на серу».

«Знакомый лаборант пытался сделать анализ, но нет нужных реактивов. Но уровень ph зашкаливает, кислота бешеная!» — цитирует местного жителя канал.

Что стало причиной грязного дождя, неизвестно.

Напомним, что в конце апреля жителей Белгорода также удивили грязный дождь и небо рыжего цвета. На транспорте и одежде местных жителей от осадков остался жёлтый налёт. Эксперты называли разные причины выпавшего дождя — от пыли из Астраханской области до африканского песка и калмыцких степей. Опасных явлений зафиксировано не было.

Дождь в Старом ОсколеДождь в Старом Осколе
Дождь в Старом Осколе Дождь в Старом Осколе
Дождь в Старом Осколе Дождь в Старом Осколе
Дождь в Старом ОсколеДождь в Старом Осколе
Дождь в Старом Осколе
Фото: «Ок! Старый Оскол»
Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Белгород#Осадки#Грязный дождь
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