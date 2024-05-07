Грязный дождь накрыл один из городов в Белгородской области

Напомним, что в конце апреля жителей Белгорода также удивили грязный дождь и небо рыжего цвета. На транспорте и одежде местных жителей от осадков остался жёлтый налёт. Эксперты называли разные причины выпавшего дождя — от пыли из Астраханской области до африканского песка и калмыцких степей. Опасных явлений зафиксировано не было.