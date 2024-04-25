Сахара? В Гидрометцентре предположили, из-за чего Белгород накрыло жёлтое небо

Вредных элементов в грязном дожде в Белгороде не обнаружено

В Гидрометцентре сообщили, что жёлтое небо не редкость для южных и азиатских регионов России. Специалисты отмечают, что частицы песка из Сахары действительно могут подниматься и переноситься очень далеко от места поднятия. Свой комментарий по осадкам дали и специалисты из БелГУ.