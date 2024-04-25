Сахара? В Гидрометцентре предположили, из-за чего Белгород накрыло жёлтое небо

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:37
24 апреля жители Белгорода видели необычное явление — жёлтое небо. Кроме того, над городом и в других районах региона выпал грязный дождь.
Гидрометцентр России не смог точно определить причину изменения цвета неба в Белгороде. Однако синоптики подчеркнули, что подобное явление не редкость для южных и азиатских регионов России.
Как сообщили представители Гидрометцентра «Коммерсанту», частицы песка из Сахары действительно могут переноситься далеко: однажды таким песком засыпало Красную Поляну.
«Белгород № 1» со ссылкой на специалистов БелГУ пишет, что каких-либо вредных элементов в осадках — грязном дожде — не обнаружено. Выявлены обычная пыль, соединения кальция и железа — именно последнее дало такой необычный оттенок.