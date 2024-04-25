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Жёлтое небо над Белгородом

Сахара? В Гидрометцентре предположили, из-за чего Белгород накрыло жёлтое небо

25 апреля 2024, 07:34
Фото: Диана Шепеленко / Bel.ru
Жёлтое небо над Белгородом

Вредных элементов в грязном дожде в Белгороде не обнаружено

В Гидрометцентре сообщили, что жёлтое небо не редкость для южных и азиатских регионов России. Специалисты отмечают, что частицы песка из Сахары действительно могут подниматься и переноситься очень далеко от места поднятия. Свой комментарий по осадкам дали и специалисты из БелГУ.

24 апреля жители Белгорода видели необычное явление — жёлтое небо. Кроме того, над городом и в других районах региона выпал грязный дождь.

Гидрометцентр России не смог точно определить причину изменения цвета неба в Белгороде. Однако синоптики подчеркнули, что подобное явление не редкость для южных и азиатских регионов России.

Как сообщили представители Гидрометцентра «Коммерсанту», частицы песка из Сахары действительно могут переноситься далеко: однажды таким песком засыпало Красную Поляну.

«Белгород № 1» со ссылкой на специалистов БелГУ пишет, что каких-либо вредных элементов в осадках — грязном дожде — не обнаружено. Выявлены обычная пыль, соединения кальция и железа — именно последнее дало такой необычный оттенок.

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