Стало известно о новых последствиях непогоды в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В ночь с 6 на 7 мая в Старом Осколе был сильный шквалистый ветер. Наибольший удар стихии пришёлся на район индивидуальной жилой застройки «Казацкий» и улицу Ленина. В трёх домах частично повреждена кровля. Также пострадало более 20 деревьев по всему городу.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа, сообщил, что утром 7 мая была проведена инспекция повреждённых домов. В переулке Дзержинского с одного из домов частично сорвало профлист с крыши. В «Казацком» на улице Нижегородской пострадали два дома: в одном из них ветром сорвало кровлю и утеплитель, а во втором частично повредило металлическое покрытие крыши.
Отмечается, что крыши будут укрыты плёнкой от осадков, будут закуплены необходимые материалы для ремонта. Восстановительные работы планируют провести за короткие сроки.