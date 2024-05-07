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Пострадавший от непогоды дом в Старом Осколе

Стало известно о новых последствиях непогоды в Белгородской области

7 мая 2024, 10:37
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Пострадавший от непогоды дом в Старом Осколе

Три дома пострадали от шквалистого ветра в Белгородской области

Ночной ветер в Старом Осколе повредил кровлю трёх домов, пострадали более 20 деревьев. Власти города провели инспекцию пострадавших районов, сообщил глава администрации Андрей Чесноков.

В ночь с 6 на 7 мая в Старом Осколе был сильный шквалистый ветер. Наибольший удар стихии пришёлся на район индивидуальной жилой застройки «Казацкий» и улицу Ленина. В трёх домах частично повреждена кровля. Также пострадало более 20 деревьев по всему городу.

Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа, сообщил, что утром 7 мая была проведена инспекция повреждённых домов. В переулке Дзержинского с одного из домов частично сорвало профлист с крыши. В «Казацком» на улице Нижегородской пострадали два дома: в одном из них ветром сорвало кровлю и утеплитель, а во втором частично повредило металлическое покрытие крыши.

Отмечается, что крыши будут укрыты плёнкой от осадков, будут закуплены необходимые материалы для ремонта. Восстановительные работы планируют провести за короткие сроки.

Пострадавшие от непогоды дома в Старом ОсколеПострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе
Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе
Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе
Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе
Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе
Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе
Пострадавшие от непогоды дома в Старом Осколе
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Поваленные деревья и сорванная крыша: в Белгородской области разбушевалась стихия
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