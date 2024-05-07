Стало известно о новых последствиях непогоды в Белгородской области

Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа, сообщил, что утром 7 мая была проведена инспекция повреждённых домов. В переулке Дзержинского с одного из домов частично сорвало профлист с крыши. В «Казацком» на улице Нижегородской пострадали два дома: в одном из них ветром сорвало кровлю и утеплитель, а во втором частично повредило металлическое покрытие крыши.