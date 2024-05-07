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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Последствия непогоды

Поваленные деревья и сорванная крыша: в Белгородской области разбушевалась стихия

7 мая 2024, 06:51
Фото: «Ок! Старый Оскол»
Последствия непогоды

В Белгородской области ветер снёс дорожные знаки, деревья и крышу дома

Последствия стихии прочувствовали минувшей ночью жители Старого Оскола и Губкина. Фото разрушений публикуют местные Telegram-каналы.

Старый Оскол и Губкин минувшим вечером накрыл сильный ветер. «Ок! Старый Оскол» пишет, что на улице Октябрьской 6 мая упало дерево и сорвало провода. Аварийные службы устраняли последствия.

На улице Коммунистической ветер сломал дорожный знак. «L1VE Старый Оскол» сообщает, что в ИЖС Казацкой ветром сдуло крышу. В Губкине ветром унесло теплицу.

Напомним, что сильный ветер сегодня, 7 мая, накроет и остальные районы области. МЧС предупреждает белгородцев о порывах ветра до 22 м/с. Также сегодня в области ожидаются грозы, град и дожди.

Последствия непогоды Последствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогоды
Фото: «Ок! Старый Оскол»
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Непогода#Сильный ветер#Новости Старого Оскола#Прогноз#Белгород
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