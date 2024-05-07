Поваленные деревья и сорванная крыша: в Белгородской области разбушевалась стихия

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Старый Оскол и Губкин минувшим вечером накрыл сильный ветер. «Ок! Старый Оскол» пишет, что на улице Октябрьской 6 мая упало дерево и сорвало провода. Аварийные службы устраняли последствия.
На улице Коммунистической ветер сломал дорожный знак. «L1VE Старый Оскол» сообщает, что в ИЖС Казацкой ветром сдуло крышу. В Губкине ветром унесло теплицу.
Напомним, что сильный ветер сегодня, 7 мая, накроет и остальные районы области. МЧС предупреждает белгородцев о порывах ветра до 22 м/с. Также сегодня в области ожидаются грозы, град и дожди.