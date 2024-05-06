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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Гроза

Погода снова не радует белгородцев: МЧС предупреждает о грозах, граде и сильном ветре

6 мая 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
Гроза

На Белгородскую область надвигаются грозы, град и сильный ветер

Порывы ветра достигнут 22 м/с. Ожидаются дожди. При этом температура воздуха поднимется до +25 ˚С, сообщает МЧС по Белгородской области.
Сюжет
Погода

Во вторник, 7 мая, в Белгородской области ожидается облачная с пояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди. Днём также пойдёт дождь, местами ожидаются грозы и град.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Утром и днём порывы ветра достигнут 17-22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +20…+25 ˚С.

В областном центре ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 ˚С до +12 ˚С. Днём воздух прогреется до +20…+22 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Сильный ветер#Град#Гроза#Новости Белгорода#Белгород
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