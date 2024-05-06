Погода снова не радует белгородцев: МЧС предупреждает о грозах, граде и сильном ветре

В областном центре ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 ˚С до +12 ˚С. Днём воздух прогреется до +20…+22 ˚С.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Утром и днём порывы ветра достигнут 17-22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +20…+25 ˚С.

Во вторник, 7 мая, в Белгородской области ожидается облачная с пояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди. Днём также пойдёт дождь, местами ожидаются грозы и град.

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