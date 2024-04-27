Тепло, но возможны дожди: какая погода ожидает белгородцев на майские праздники

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По информации синоптиков, с 28 апреля по 1 мая в Белгородской области установится переменная облачность. Температура воздуха 28–29 апреля достигнет 16-21 градуса тепла, а 30 апреля и 1 мая — 17-22 градусов выше нуля.
При этом 28–29 апреля местами ожидаются небольшие осадки. А вот на 30 апреля и 1 мая их не прогнозируют.
В Гидрометцентре также отметили, что абсолютный минимум температуры воздуха во второй декаде апреля в Белгороде зарегистрировали в 1979 году. Тогда столбик термометра показал 5,8 градуса мороза.
Наименьшее количество осадков во второй декаде апреля выпало в 1948, 1985, 2002, 2003 и 2013 году — 0 мм. А наибольшее зафиксировали в 1963 году — 40,9 мм.