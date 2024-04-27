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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Небольшие дожди могут омрачить белгородцам майские праздники

Тепло, но возможны дожди: какая погода ожидает белгородцев на майские праздники

27 апреля 2024, 14:05
Фото: 1MI

Небольшие дожди могут омрачить белгородцам майские праздники

В начале длинных выходных погода белгородцев порадует. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла, но возможны осадки. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Гидрометцентре.
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Погода

По информации синоптиков, с 28 апреля по 1 мая в Белгородской области установится переменная облачность. Температура воздуха 28–29 апреля достигнет 16-21 градуса тепла, а 30 апреля и 1 мая — 17-22 градусов выше нуля.

При этом 28–29 апреля местами ожидаются небольшие осадки. А вот на 30 апреля и 1 мая их не прогнозируют.

В Гидрометцентре также отметили, что абсолютный минимум температуры воздуха во второй декаде апреля в Белгороде зарегистрировали в 1979 году. Тогда столбик термометра показал 5,8 градуса мороза.

Наименьшее количество осадков во второй декаде апреля выпало в 1948, 1985, 2002, 2003 и 2013 году — 0 мм. А наибольшее зафиксировали в 1963 году — 40,9 мм.

Какая погода ожидает белгородцев в первый праздничный выходной?
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Погода#Тепло#Майские праздники#Новости Белгорода#Эксклюзив#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород#Осадки
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