Чего ждать белгородцам от погоды на этой неделе?

В среду в областном центре потеплеет до +17°С, к концу недели ожидается до +21 °С. В Старом Осколе в среду будет небольшой дождь, воздух прогреется до +17 °С. К концу недели потеплеет до +22 °С. В Валуйках в среду ожидается до +19°С, в четверг возможен дождь, к концу недели температура поднимется до +23 °С.