Чего ждать белгородцам от погоды на этой неделе?

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Во вторник, 23 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью и днём местами пройдут небольшие дожди. Днём северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 °С. Днём температура воздуха будет варьироваться от +12 °С до +17 °С.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде и Старом Осколе во вторник столбики термометра поднимутся до +14 °С. В Валуйках ожидается до +16 °С.
В среду в областном центре потеплеет до +17°С, к концу недели ожидается до +21 °С. В Старом Осколе в среду будет небольшой дождь, воздух прогреется до +17 °С. К концу недели потеплеет до +22 °С. В Валуйках в среду ожидается до +19°С, в четверг возможен дождь, к концу недели температура поднимется до +23 °С.