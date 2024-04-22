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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Дождь

Чего ждать белгородцам от погоды на этой неделе?

22 апреля 2024, 12:24
Фото: 1MI
Дождь

Белгородцев ожидает холодный и дождливый вторник

23 апреля возможны кратковременные дожди. Днём температура воздуха поднимется до +17 °С, прогнозом делится региональное МЧС.
Сюжет
Погода

Во вторник, 23 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью и днём местами пройдут небольшие дожди. Днём северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 °С. Днём температура воздуха будет варьироваться от +12 °С до +17 °С.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде и Старом Осколе во вторник столбики термометра поднимутся до +14 °С. В Валуйках ожидается до +16 °С.

В среду в областном центре потеплеет до +17°С, к концу недели ожидается до +21 °С. В Старом Осколе в среду будет небольшой дождь, воздух прогреется до +17 °С. К концу недели потеплеет до +22 °С. В Валуйках в среду ожидается до +19°С, в четверг возможен дождь, к концу недели температура поднимется до +23 °С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Температура#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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