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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Дождь

Погода в выходные в Белгородской области улучшится, но ненамного

19 апреля 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

В Белгородской области потеплеет до +19 °C

В выходные, 20 и 21 апреля, в Белгородской области будет облачно, но тепло. Ветер ожидается не сильный, но будут идти дожди. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 20 апреля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не планируется, однако днём может пойти небольшой дождь. Ветер южной четверти ночью будет слабым, а днём усилится до 8-13 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время субботы составит +1…+6 °C. Днём столбик термометра поднимется до +14…+19 °C.

В Белгороде ожидается такая же ситуация. Ночью температура составит +4 °C, а днём воздух прогреется до +18 °C.

В воскресенье, 21 апреля, также ожидается пасмурная и дождливая погода с температурой воздуха +10 °C ночью и +21 °C — днём.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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