Погода в выходные в Белгородской области улучшится, но ненамного

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По данным синоптиков, завтра, 20 апреля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не планируется, однако днём может пойти небольшой дождь. Ветер южной четверти ночью будет слабым, а днём усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время субботы составит +1…+6 °C. Днём столбик термометра поднимется до +14…+19 °C.
В Белгороде ожидается такая же ситуация. Ночью температура составит +4 °C, а днём воздух прогреется до +18 °C.
В воскресенье, 21 апреля, также ожидается пасмурная и дождливая погода с температурой воздуха +10 °C ночью и +21 °C — днём.