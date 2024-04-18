Резкое ухудшение погоды: сильный ветер и похолодание обещают белгородцам в пятницу

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В пятницу, 19 апреля, в Белгородской области резко ухудшится погода. Днём будет облачно с прояснениями. Ночью и днём пройдут небольшие дожди. Местами опустится туман.
Ветер южный ночью будет дуть со скоростью 9-14 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. Днём ветер усилится до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +6…+11 °С. Днём ожидается +11…+16 °С.
В областном центре ночью температура опустится до +9 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +14 °С. В Старом Осколе и Валуйках ночью ожидается до +11 °С, днём — до +15 °С.