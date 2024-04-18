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Ветер

Резкое ухудшение погоды: сильный ветер и похолодание обещают белгородцам в пятницу

18 апреля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
Ветер

В последний рабочий день Белгородскую область накроет сильный ветер

Днём температура воздуха опустится до +16 °С. Порывы ветра достигнут 20 м/с, предупреждает региональное МЧС.
Сюжет
Погода

В пятницу, 19 апреля, в Белгородской области резко ухудшится погода. Днём будет облачно с прояснениями. Ночью и днём пройдут небольшие дожди. Местами опустится туман.

Ветер южный ночью будет дуть со скоростью 9-14 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. Днём ветер усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +6…+11 °С. Днём ожидается +11…+16 °С.

В областном центре ночью температура опустится до +9 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +14 °С. В Старом Осколе и Валуйках ночью ожидается до +11 °С, днём — до +15 °С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Погода#Дожди#Новости Белгорода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Валуйский горокруг
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