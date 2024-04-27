Какая погода ожидает белгородцев в первый праздничный выходной?

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В воскресенье, 28 апреля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный днём будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +6…+11 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +16…+21 °C.
Как сообщает Гидрометцентр, в областном центре ночью ожидается до +8 °C. Днём будет облачно. Температура поднимется до +19 °C.
В Старом Осколе ночью похолодает до +9 °C. Днём воздух прогреется до +20 °C.
В Валуйках температура воздуха ночью опустится до +11 °C. Днём потеплеет до +22 °C.
Напомним, что ранее синоптики рассказали о погоде на предстоящие праздники.