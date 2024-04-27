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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Весна

Какая погода ожидает белгородцев в первый праздничный выходной?

27 апреля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Весна

В Белгородской области потеплеет до +21 °C

Дождя в первый день длинных выходных не предвидится. Сильного ветра тоже не будет, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В воскресенье, 28 апреля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный днём будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +6…+11 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +16…+21 °C.

Как сообщает Гидрометцентр, в областном центре ночью ожидается до +8 °C. Днём будет облачно. Температура поднимется до +19 °C.

В Старом Осколе ночью похолодает до +9 °C. Днём воздух прогреется до +20 °C.

В Валуйках температура воздуха ночью опустится до +11 °C. Днём потеплеет до +22 °C.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о погоде на предстоящие праздники.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Майские праздники#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Синоптики#Белгород#Осадки
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