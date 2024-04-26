Из-за майских праздников в Белгороде изменится график пригородных поездов

Также в Белгороде утвердили расписание автобусов на майские праздники. С 28 апреля по 1 мая автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. 9, 10 и 12 мая общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья, а 11 мая — по субботнему графику.