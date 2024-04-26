Из-за майских праздников в Белгороде изменится график пригородных поездов

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В минтрансе Белгородской области сообщили о том, что из-за предстоящих майских праздников изменится расписание пригородных поездов не ежедневного следования.
Также в Белгороде утвердили расписание автобусов на майские праздники. С 28 апреля по 1 мая автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. 9, 10 и 12 мая общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья, а 11 мая — по субботнему графику.
С 20 апреля изменилось расписание движения автобусного маршрута № 123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань». Из села Маслова Пристань автобус будет отправляться в 6:45 вместо 07:00, в 17:25 вместо 17:35, в 19:35 вместо 19:25 и в 21:00 вместо 21:10. С остановки «Маслова Пристань — 70» автобус будет выезжать в 6:55 вместо 07:10.