Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Из-за майских праздников в Белгороде изменится график пригородных поездов

Из-за майских праздников в Белгороде изменится график пригородных поездов

26 апреля 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области утвердили расписание пригородных поездов не ежедневного следования в период майских праздников. Его опубликовало министерство транспорта региона.

В минтрансе Белгородской области сообщили о том, что из-за предстоящих майских праздников изменится расписание пригородных поездов не ежедневного следования.

Также в Белгороде утвердили расписание автобусов на майские праздники. С 28 апреля по 1 мая автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. 9, 10 и 12 мая общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья, а 11 мая — по субботнему графику.

С 20 апреля изменилось расписание движения автобусного маршрута № 123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань». Из села Маслова Пристань автобус будет отправляться в 6:45 вместо 07:00, в 17:25 вместо 17:35, в 19:35 вместо 19:25 и в 21:00 вместо 21:10. С остановки «Маслова Пристань — 70» автобус будет выезжать в 6:55 вместо 07:10.

График движения пригородных поездовГрафик движения пригородных поездов
График движения пригородных поездов
Фото: минтранс Белгородской области
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Поезд#Расписание#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании
Сегодня, 11:35
На низком старте: согласован выезд белгородских детей из восьми городов
Сегодня, 14:46
Всё-таки не Сахара: белгородцам назвали ещё одну причину жёлтого неба
Сегодня, 08:48
Белгородский суд оставил без изменения приговор суда по делу о взятке в 1,4 млн
Сегодня, 10:40
«Не омрачайте память дедов»: не все оценили идею акции «Портрет Героя на сердце»
Сегодня, 11:22
Информация о массовой заболеваемости юных белгородцев в Туле не подтвердилась
Сегодня, 14:00
"