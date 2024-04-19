В Белгороде изменится расписание автобуса, следующего от ж/д вокзала

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
С 20 апреля изменится график движения автобуса № 123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань». Время отправления с железнодорожного вокзала перенесут с 6:10 на 5:55.
От села Маслова Пристань автобус будет отправляться в 6:45 вместо 07:00, в 17:25 вместо 17:35, в 19:35 вместо 19:25 и в 21:00 вместо 21:10.
С остановочного пункта «с. Маслова Пристань — 70» автобус будет отправляться в 6:55 вместо 07:10.
Корректировки внесли по просьбам пассажиров.
Напомним, что в феврале изменилось расписание автобуса № 231 «Амбар — микрорайон Разумное-22 — микрорайон Разумное-71». Также по-другому начал курсировать автобус №120 «КАЦИ — проспект Ватутина — п. Дубовое». Он снова начал ездить по улице Щорса вместо проспекта Ватутина.