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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:53

Автобус

Таблички с расписанием автобусов должны появиться на остановках в Белгороде

15 апреля 2024, 15:53
Фото: 1MI
Автобус
Их планируют разместить до конца первого полугодия. Об этом сообщил Мстислав Боровицкий — начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

Белгородец предложил разместить на всех остановках актуальное расписание автобусов. Сейчас, по его словам, трудно узнать точное время приезда транспорта.

Мстислав Боровицкий, начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», ответил, что в Белгороде и Белгородском районе планируется разместить информационные таблички с расписанием до конца первого полугодия. Идёт ли речь абсолютно обо всех остановках или о каких-то конкретных, Боровицкий не уточнил.

Недавно также сообщалось, что белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всех. Сэкономить можно будет на тех маршрутах, которые ведут к дачам и садово-огородным участкам. При оплате картой стоимость проезда составит 50% от цены билета

Белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всех
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