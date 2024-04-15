Таблички с расписанием автобусов должны появиться на остановках в Белгороде

Недавно также сообщалось, что белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всех. Сэкономить можно будет на тех маршрутах, которые ведут к дачам и садово-огородным участкам. При оплате картой стоимость проезда составит 50% от цены билета