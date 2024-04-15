Таблички с расписанием автобусов должны появиться на остановках в Белгороде

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Белгородец предложил разместить на всех остановках актуальное расписание автобусов. Сейчас, по его словам, трудно узнать точное время приезда транспорта.
Мстислав Боровицкий, начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», ответил, что в Белгороде и Белгородском районе планируется разместить информационные таблички с расписанием до конца первого полугодия. Идёт ли речь абсолютно обо всех остановках или о каких-то конкретных, Боровицкий не уточнил.
Недавно также сообщалось, что белгородцы смогут в выходные ездить на автобусах по сниженной цене, но не на всех. Сэкономить можно будет на тех маршрутах, которые ведут к дачам и садово-огородным участкам. При оплате картой стоимость проезда составит 50% от цены билета