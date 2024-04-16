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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Автобус

Жалобы белгородцев на переполненные и редко ездящие автобусы услышала прокуратура

16 апреля 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney
Автобус

Прокуратура выявила нарушения при организации пассажирских перевозок в Белгороде

Нарушения выявили на двух маршрутах — № 18 и № 129. Прокуратура направила начальнику ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» представление для устранения нарушений.

Белгородцы не раз ранее жаловались на проблемы с автобусами. Обращения услышала прокуратура.

Выяснилось, что рейсы по маршруту № 129 не выполняются в полной мере. Автобусы или не выходят на линию вообще, или приезжают с опозданиями. На маршруте № 18 выявлено недостаточное количество транспорта, что приводит к переполнению автобусов.

Также фактическое количество транспортных средств, которые выполняют перевозки пассажиров и багажа, не соответствует условиям государственного контракта. Часть автобусов не выходит на маршруты из-за технических проблем и нехватки водителей.

Прокурор Белгорода направил представление начальнику ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» для устранения нарушений.

Напомним, что белгородка ранее просила принять меры в отношении перевозчика «Автомиг», который обслуживает маршрут № 18. Также нехватка водителей наблюдается минимум на трёх маршрутах: № 33, 37 и 129.

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