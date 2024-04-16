Жалобы белгородцев на переполненные и редко ездящие автобусы услышала прокуратура

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Белгородцы не раз ранее жаловались на проблемы с автобусами. Обращения услышала прокуратура.
Выяснилось, что рейсы по маршруту № 129 не выполняются в полной мере. Автобусы или не выходят на линию вообще, или приезжают с опозданиями. На маршруте № 18 выявлено недостаточное количество транспорта, что приводит к переполнению автобусов.
Также фактическое количество транспортных средств, которые выполняют перевозки пассажиров и багажа, не соответствует условиям государственного контракта. Часть автобусов не выходит на маршруты из-за технических проблем и нехватки водителей.
Прокурор Белгорода направил представление начальнику ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» для устранения нарушений.
Напомним, что белгородка ранее просила принять меры в отношении перевозчика «Автомиг», который обслуживает маршрут № 18. Также нехватка водителей наблюдается минимум на трёх маршрутах: № 33, 37 и 129.