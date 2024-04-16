Жалобы белгородцев на переполненные и редко ездящие автобусы услышала прокуратура

Выяснилось, что рейсы по маршруту № 129 не выполняются в полной мере. Автобусы или не выходят на линию вообще, или приезжают с опозданиями. На маршруте № 18 выявлено недостаточное количество транспорта, что приводит к переполнению автобусов.