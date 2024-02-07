Расписание ещё одного белгородского автобуса изменится

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Белгородской агломерации изменится график курсирования ещё одного автобуса. С 8 февраля будет актуально подкорректированное расписание автобуса № 231 «Амбар — микрорайон Разумное-22 — микрорайон Разумное-71».
Расписание решили поменять по просьбам пассажиров. Подробнее ознакомиться с графиком указанного маршрута на будние и выходные дни можно в прикреплённых изображениях.
Ранее сообщалось, что изменится расписание ещё трёх автобусов Белгородской агломерации. Это автобус № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый», № 52 «Ж/д вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.2 — Юго-Западное кладбище» и № 128 «Северный — Болховец».
Напомним, также ранее по-другому начал курсировать автобус №120 «КАЦИ — проспект Ватутина — п. Дубовое». Он снова будет ездить по улице Щорса вместо проспекта Ватутина.