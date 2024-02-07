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Автобус

Расписание ещё одного белгородского автобуса изменится

7 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI
Автобус

График курсирования автобуса № 231 изменится в Белгородском районе

В расписание автобуса № 231 «Амбар — микрорайон Разумное-22 — микрорайон Разумное-71» внесли изменения. Сделали это по просьбам пассажиров, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

В Белгородской агломерации изменится график курсирования ещё одного автобуса. С 8 февраля будет актуально подкорректированное расписание автобуса № 231 «Амбар — микрорайон Разумное-22 — микрорайон Разумное-71».

Расписание решили поменять по просьбам пассажиров. Подробнее ознакомиться с графиком указанного маршрута на будние и выходные дни можно в прикреплённых изображениях.

Ранее сообщалось, что изменится расписание ещё трёх автобусов Белгородской агломерации. Это автобус № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый», № 52 «Ж/д вокзал — микрорайон Юго-Западный-2.2 — Юго-Западное кладбище» и № 128 «Северный — Болховец».

Напомним, также ранее по-другому начал курсировать автобус №120 «КАЦИ — проспект Ватутина — п. Дубовое». Он снова будет ездить по улице Щорса вместо проспекта Ватутина.

Расписание автобусаРасписание автобуса
Расписание автобусаРасписание автобуса
Расписание автобуса
Фото: Организатор пассажирских перевозок Белгородской области
В Белгороде анонсировали изменения в расписании трёх автобусов
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Маршрут#Автобусы#Белгород#Наталья Корявых#Организатор пассажирских перевозок
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