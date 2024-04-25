Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Автобус

Впереди — длинные майские праздники. Как будут ездить автобусы в Белгороде?

25 апреля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде утвердили расписание автобусов на майские праздники

27 апреля — рабочий день, поэтому корректировок не ожидается. В праздничные дни автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня, сообщили в областном минтрансе.

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Белгороде и Белгородском районе в период майских праздников.

Минтранс сообщил, что в предпраздничный день, 27 апреля, расписание движения автобусов не изменится. С 28 апреля по 1 мая автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.

9, 10 и 12 мая общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья, а 11 мая — по субботнему графику.

Стало известно, что с 20 апреля изменился график движения автобуса № 123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань». От села Маслова Пристань автобус будет отправляться в 6:45 вместо 07:00, в 17:25 вместо 17:35, в 19:35 вместо 19:25 и в 21:00 вместо 21:10. С остановочного пункта «Маслова Пристань — 70» автобус будет отправляться в 6:55 вместо 07:10.

Таблички с расписанием автобусов должны появиться на остановках в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Жалобы белгородцев на переполненные и редко ездящие автобусы услышала прокуратура«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками
#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Расписание#Майские праздники#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Накопилось много претензий: Гладков объявил об отставке главы района
Сегодня, 08:04
Откажем в помощи в случае прилёта: владельцам авторынков поставили условие
Сегодня, 06:55
Что будет с фестивалями «Река в цвету» и «Белгородское лето»?
Сегодня, 11:57
В «Агро-Белогорье» обновили совет директоров: в него вошёл «независимый меценат»
Сегодня, 12:47
«Красная Минерва» могла стать причиной жёлтого неба и ржавого дождя в Белгороде
Сегодня, 10:20
Стало известно, кто отремонтирует дорогостоящую сцену на Везёлке в Белгороде
Сегодня, 09:17
"