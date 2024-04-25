Впереди — длинные майские праздники. Как будут ездить автобусы в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Белгороде и Белгородском районе в период майских праздников.
Минтранс сообщил, что в предпраздничный день, 27 апреля, расписание движения автобусов не изменится. С 28 апреля по 1 мая автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.
9, 10 и 12 мая общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья, а 11 мая — по субботнему графику.
Стало известно, что с 20 апреля изменился график движения автобуса № 123А «Железнодорожный вокзал — с. Маслова Пристань». От села Маслова Пристань автобус будет отправляться в 6:45 вместо 07:00, в 17:25 вместо 17:35, в 19:35 вместо 19:25 и в 21:00 вместо 21:10. С остановочного пункта «Маслова Пристань — 70» автобус будет отправляться в 6:55 вместо 07:10.