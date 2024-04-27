Белгородские женатые мужчины чаще других мечтают о шашлыках на майских праздниках

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Согласно опросу, 30% респондентов будут сами жарить шашлыки. 4% приглашены на шашлыки к родственникам и друзьям. 6% и сами будут готовить шашлыки, и поедут в гости. 12% опрошенных ещё не определились с планами на майские праздники. Почти половина (48%) опрошенных горожан не собираются на пикник в эти дни.
Готовить шашлыки в майские праздники — преимущественно мужское занятие: 46% мужчин планируют жарить мясо, среди женщин таких лишь 34%. Чаще всего шашлыки устраивают люди среднего возраста (35-44 года). По результатам исследования, чем выше зарплата, тем больше желающих пожарить мясо на природе. Также шашлыки на майские праздники являются чаще семейной традицией.
Самым популярным мясом для приготовления шашлыка является свинина. 25% опрошенных респондентов будут покупать ассорти из различных видов мяса. Куриное мясо выберет каждый девятый участник опроса.
Сумма на человека, в которую обойдутся расходы на организацию майских праздников, включая покупку мяса, овощей, напитков, составит около 2100 рублей.