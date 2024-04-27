Белгородские женатые мужчины чаще других мечтают о шашлыках на майских праздниках

Согласно опросу, 30% респондентов будут сами жарить шашлыки. 4% приглашены на шашлыки к родственникам и друзьям. 6% и сами будут готовить шашлыки, и поедут в гости. 12% опрошенных ещё не определились с планами на майские праздники. Почти половина (48%) опрошенных горожан не собираются на пикник в эти дни.