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Published Сегодня, 06:59

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Шашлыки

Белгородские женатые мужчины чаще других мечтают о шашлыках на майских праздниках

27 апреля 2024, 06:59
Фото: 1MI
Шашлыки
40% работающих белгородцев собираются отмечать майские праздники с традиционным атрибутом — шашлыками. Результатами опроса поделился сервис SuperJob.

Согласно опросу, 30% респондентов будут сами жарить шашлыки. 4% приглашены на шашлыки к родственникам и друзьям. 6% и сами будут готовить шашлыки, и поедут в гости. 12% опрошенных ещё не определились с планами на майские праздники. Почти половина (48%) опрошенных горожан не собираются на пикник в эти дни.

Готовить шашлыки в майские праздники — преимущественно мужское занятие: 46% мужчин планируют жарить мясо, среди женщин таких лишь 34%. Чаще всего шашлыки устраивают люди среднего возраста (35-44 года). По результатам исследования, чем выше зарплата, тем больше желающих пожарить мясо на природе. Также шашлыки на майские праздники являются чаще семейной традицией.

Самым популярным мясом для приготовления шашлыка является свинина. 25% опрошенных респондентов будут покупать ассорти из различных видов мяса. Куриное мясо выберет каждый девятый участник опроса.

Сумма на человека, в которую обойдутся расходы на организацию майских праздников, включая покупку мяса, овощей, напитков, составит около 2100 рублей.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Майские праздники#Новости Белгорода#Белгород#Шашлыки
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