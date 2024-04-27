Ещё один: погода установила в Белгороде новый рекорд

По данным областных синоптиков, во второй декаде апреля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха за 11 апреля. В текущем году столбик термометра показал 27,9 градуса тепла. Ранее рекорд был установлен в 1977 году, когда воздух прогрелся до 24 градусов.