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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Белгороде в середине апреля был побит температурный рекорд

Ещё один: погода установила в Белгороде новый рекорд

27 апреля 2024, 16:06
Фото: 1MI

В Белгороде в середине апреля был побит температурный рекорд

Новый температурный рекорд установлен во второй декаде апреля. Ранее он был зафиксирован в марте. Об этом Бел.Ру сообщили в белгородском Гидрометцентре.
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Погода

По данным областных синоптиков, во второй декаде апреля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха за 11 апреля. В текущем году столбик термометра показал 27,9 градуса тепла. Ранее рекорд был установлен в 1977 году, когда воздух прогрелся до 24 градусов.

В белгородском Гидрометцентре также сообщили, что минимальная температура воздуха во второй декаде апреля 2024 года была зафиксирована 20 числа, когда столбик термометра показал 3,6 градуса тепла.

Суточный максимум осадков во второй декаде апреля выпал в Белгороде 15 числа — 1,7 мм. А минимум 20 апреля — 0,5 мм.

Второй месяц подряд: в Белгороде установлены новые температурные рекорды
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