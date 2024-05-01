Небольшой дождь и тепло: какая погода ожидает белгородцев в первый рабочий день мая

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
По информации ведомства, 2 мая на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Днём местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный ночью слабый, днём порывы достигнут 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах 4-9 градусов тепла, а днём столбики термометра покажут 17-22 градусов тепла.
В ведомстве отметили, что по данным Белгородского ЦГМС, третий класс пожарной опасности установился на территории 20 муниципалитетов региона, а четвёртый класс пожарной опасности — на территории двух округов.