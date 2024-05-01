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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Белгородцев ожидают кратковременные дожди в первый рабочий день мая

Небольшой дождь и тепло: какая погода ожидает белгородцев в первый рабочий день мая

1 мая 2024, 14:10
Фото: 1MI

Белгородцев ожидают кратковременные дожди в первый рабочий день мая

Днём столбики термометра покажут 22 градуса тепла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
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Погода

По информации ведомства, 2 мая на территории Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Днём местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный ночью слабый, днём порывы достигнут 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах 4-9 градусов тепла, а днём столбики термометра покажут 17-22 градусов тепла.

В ведомстве отметили, что по данным Белгородского ЦГМС, третий класс пожарной опасности установился на территории 20 муниципалитетов региона, а четвёртый класс пожарной опасности — на территории двух округов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Погода#Дождь#Область#Белгород#Осадки#Пожарная опасность
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