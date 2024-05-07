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Published Сегодня, 11:45

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Погода

Белгород накрыли штурмовой ветер и ливень: первая громкая гроза мая

7 мая 2024, 11:45
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Погода

В Белгороде бушует штормовой ветер и сильный дождь

Белгород и соседние регионы охватила сильная непогода: сильный ветер и ливневый дождь — первая гроза мая. Специалисты предупреждают о возможных последствиях прошедшей непогоды.
Сюжет
Дождь

Утро 7 мая в Белгороде выдалось тёплым. Однако уже сейчас над городом бушует сильный ветер, а его порывы сдувают стены ливневого дождя. Над Белгородом громко, но это — первая в мае настоящая гроза. Ещё вчера белгородцев предупредили, что во вторник местами пройдут грозы и град, а порывы ветра после обеда достигнут скорости 22-23 метров в секунду. Будьте осторожны.

Гроза в БелгородеГроза в Белгороде
Гроза в БелгородеГроза в Белгороде
Гроза в БелгородеГроза в Белгороде
Гроза в БелгородеГроза в Белгороде
Гроза в БелгородеГроза в Белгороде
Гроза в БелгородеГроза в Белгороде
Гроза в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Однако прошедшей ночью непогода задела Губкин и Старый Оскол. Утром местные жители сообщили о поваленных деревьях, сорванных сильным ветром проводах и крышах. Также штормовой ветер накрыл и соседние регионы. В Курской области

Гроза в Белгороде
Видео: Артём Черненко / Bel.ru
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