Белгород накрыли штурмовой ветер и ливень: первая громкая гроза мая

Утро 7 мая в Белгороде выдалось тёплым. Однако уже сейчас над городом бушует сильный ветер, а его порывы сдувают стены ливневого дождя. Над Белгородом громко, но это — первая в мае настоящая гроза. Ещё вчера белгородцев предупредили, что во вторник местами пройдут грозы и град, а порывы ветра после обеда достигнут скорости 22-23 метров в секунду. Будьте осторожны.