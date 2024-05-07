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Поваленные деревья

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Октябрь 2023
Последствия непогоды в Белгороде устранят к концу недели
30 октября 2023, 14:20
Пострадавшие авто, поваленные деревья: последствия непогоды в Белгороде
30 октября 2023, 06:45
Поваленные деревья и повреждённый магазин: фото непогоды в Белгородской области
Спасатели предупредили белгородцев о штормовом ветре в выходные. Фото и видео первых последствий непогоды опубликовали в Сети.
28 октября 2023, 13:01
Июль 2023
В Белгороде во время ливня повалило больше 20 деревьев
Непогода обрушилась на город вечером 27 июля. Появились первые цифры пострадавших авто и поваленных автомобилей. Подробностями поделились в администрации города.
27 июля 2023, 18:49
Упавшие деревья и затопленные улицы: фото последствий непогоды в Белгородской области
19 июля 2023, 06:50
Ноябрь 2022
Шебекино вновь обстреляли, а Белгород борется со стихией: как прошла суббота
19 ноября 2022, 16:00

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