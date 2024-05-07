Деньги на взятку экс-директор цемзавода в Белгороде взял в долг у друга

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Согласно показаниям свидетеля Андрея Бондаренко, директора ООО «Ломбард Развитие», деньги на взятку подсудимый Эдуард Андросов взял у него в долг. О намерении директора цемзавода совершить преступление он якобы не знал. Дать сумму в 600 тыс. рублей Бондаренко согласился, так как с экс-директором цемзавода они дружили порядка 20 лет.
«Около 16 часов я встретился и передал деньги Андросову в долг. При этом 400 тысяч рублей я дал купюрами по 5 тысяч рублей, связанными резинкой, а остальные 200 тысяч рублей — отдельно. Андросов пообещал отдать в ближайшее время. О целях он не сообщил, а я и не спрашивал», — зачитала слова Бондаренко прокурор.
Напомним, что сумма взятки Росприроднадзору составляла 500 тыс. рублей. Остальные 100 тыс. Андросов — с его слов — направил на организацию детского хоккейного турнира. Адвокат подсудимого отдельно акцентировал на этом внимание в зале суда.
Сами свидетели сегодня на рассмотрение дела не явились. Их показания зачитывает прокурор.