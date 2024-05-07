Деньги на взятку экс-директор цемзавода в Белгороде взял в долг у друга

Согласно показаниям свидетеля Андрея Бондаренко, директора ООО «Ломбард Развитие», деньги на взятку подсудимый Эдуард Андросов взял у него в долг. О намерении директора цемзавода совершить преступление он якобы не знал. Дать сумму в 600 тыс. рублей Бондаренко согласился, так как с экс-директором цемзавода они дружили порядка 20 лет.