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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Последствия сильного ветра в Белгороде

Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер

7 мая 2024, 14:01
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия сильного ветра в Белгороде

В Белгороде начали убирать последствия непогоды

Около часа назад в Белгороде разбушевалась стихия. Ветер повалил 11 деревьев, пять их них упали на проезжую часть. На одной из улиц ветки повредили провода уличного освещения. Подробности сообщает мэрия Белгорода.

В настоящий момент известно об 11 случаях падения деревьев при сильном ветре, который накрыл областной центр 7 мая. Повреждения получили шесть машин, на одной из улиц задело провода уличного освещения. Также было зафиксировано пять случаев, когда деревья падали на проезжую часть.

Фото с последствиями непогоды также публикуют в местных каналах. Одно из деревьев упало на улице 60 лет Октября, на Новом мосту оборвался провод с подсветкой. На улице Лермонтова на автомобили упало железное ограждение крыши, также ветром были выбиты окна в доме.

Деревья повалились на улице 5 Августа. На Корочанской в торговом объекте повреждена крыша. На новом пляже «Берега» дерево упало на укрытие и сломало фонарный столб.

Бригады Белгорблагоустройства уже приступили к ликвидации последствий. Сейчас специалисты работают на улицах 5 Августа, Губкина, Лермонтова, Донецкой, Щорса и Горького.

Отметим, что синоптики предупреждали белгородцев о порывах ветра до 22 м/с.

последствия сильного ветра в Белгородепоследствия сильного ветра в Белгороде
последствия сильного ветра в Белгородепоследствия сильного ветра в Белгороде
Последствия сильного ветра в БелгородеПоследствия сильного ветра в Белгороде
Последствия сильного ветра в БелгородеПоследствия сильного ветра в Белгороде
последствия сильного ветра в Белгороде
Фото: «Жесть Белгород»
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#Алина Харина#Город#Непогода#Сильный ветер#Дождь#Новости Белгорода#Белгород
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