Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер

В настоящий момент известно об 11 случаях падения деревьев при сильном ветре, который накрыл областной центр 7 мая. Повреждения получили шесть машин, на одной из улиц задело провода уличного освещения. Также было зафиксировано пять случаев, когда деревья падали на проезжую часть.