Повреждены провода и шесть автомобилей: Белгород накрыл штормовой ветер

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В настоящий момент известно об 11 случаях падения деревьев при сильном ветре, который накрыл областной центр 7 мая. Повреждения получили шесть машин, на одной из улиц задело провода уличного освещения. Также было зафиксировано пять случаев, когда деревья падали на проезжую часть.
Фото с последствиями непогоды также публикуют в местных каналах. Одно из деревьев упало на улице 60 лет Октября, на Новом мосту оборвался провод с подсветкой. На улице Лермонтова на автомобили упало железное ограждение крыши, также ветром были выбиты окна в доме.
Деревья повалились на улице 5 Августа. На Корочанской в торговом объекте повреждена крыша. На новом пляже «Берега» дерево упало на укрытие и сломало фонарный столб.
Бригады Белгорблагоустройства уже приступили к ликвидации последствий. Сейчас специалисты работают на улицах 5 Августа, Губкина, Лермонтова, Донецкой, Щорса и Горького.
Отметим, что синоптики предупреждали белгородцев о порывах ветра до 22 м/с.